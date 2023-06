João Rodrigues: “é um orgulho enorme chegar aqui e fazer este grande feito” (áudio) | AutoSport

João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 106) venceram as duas rodas motrizes no Rally de Lisboa, deixando o campeão de Portugal de Ralis das 2RM, Ernesto Cunha, bem longe, com a dupla açoriana, Henrique Moniz/Jorge Diniz (Renault Clio Rally4) pelo meio. Com um carro bem mais antigo – mas bem preparado – que a concorrência, João Rodrigues, que depois de muitos anos sem fazer ralis, regressou em 2019 para o Rali das Camélias, onde fez um brilharete, vencendo a classe X1-9, o que repetiu em 2021, esteve no Rally de Lisboa de 2021 e 2022, onde voltou a vencer, desta feita a classe X1-9, e a prova do Start Sul, depois deste ano ter triunfado de novo nas Camélias, fez o mesmo no Rally de Lisboa. ao AutoSport o piloto revelou que é preciso “muita persistência, temos que ir contando os tostões até conseguir as condições para aqui vir…”. E ainda bem que o conseguiu, pois é uma mais valia para os ralis, a forma como dá espetáculo na estrada: “é um orgulho enorme chegar aqui e fazer este grande feito”, disse. Ouça a entrevista.