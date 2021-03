João Barros: “Adoro os ralis, mas vai ser menos programado e mais esporádico”

João Barros realizou o ano passado, quatro ralis, Rali de Castelo Branco, Rali Município de Mesão Frio, Rali do Alto Tâmega e Rally Fafe Montelongo, mas este ano não tem para já programado: “

Não tenho notícias para já. O meu ‘programa’ pode dizer-se que é: faço ralis quando quiser e quando puder. Não tenho compromissos com ninguém, não tenho carro, mas gostava de voltar, disputar um ou dois ralis, mas para já estou muito focado na minha empresa. Mas voltarei quando puder, com todo o gosto. Fazer os ralis que mais gosto, mas para já não tenho nada pensado” começou por dizer João Barros, que já está a ‘preparar’ a próxima geração de pilotos: “

Tenho acompanhado a minha família no Karting, o meu filho, o meu sobrinho, este fim de semana o Rotax, daqui a 15 dias o Campeonato Nacional em Viana do Castelo. Para mim é mais importante agora acompanhar o meu filho e o meu sobrinho. Adoro os ralis, gostava de voltar a aparecer para andar ali no meio da confusão, mas vai ser menos programado e mais esporádico”, disse.