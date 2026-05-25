Jari-Matti Latvala supera drama mecânico e vence Rali Acrópole Histórico
Jari-Matti Latvala conquistou uma vitória categórica no Rali Acrópole Histórico, a segunda prova da temporada de terra do Campeonato da Europa de Ralis Históricos da FIA (EHRC). Pilotando um Toyota Celica Turbo 4WD ST185, e navegado pelo japonês Tomiya Maekawa, o atual campeão em título superou condições climatéricas adversas e um susto mecânico na reta final para carimbar o seu primeiro triunfo do ano nesta superfície.
Domínio na lama e a mítica especial de ‘Tarzan’
A mítica prova grega começou na sexta-feira à noite com a partida cerimonial em Lamia, seguida imediatamente pela classificativa noturna de «Stirfaka». A chuva repentina surpreendeu vários concorrentes devido às constantes alterações de aderência, mas Latvala impôs desde logo um ritmo forte para assumir a liderança.
No sábado, o cenário agravou-se com chuva intensa e muita lama nas estradas de montanha. O estado do piso forçou mesmo a organização a cancelar a primeira passagem pela especial de «Makrirahi» por motivos de segurança. Alheia às dificuldades, a dupla do Toyota Celica manteve uma condução consistente e limpa, terminando o segundo dia com uma vantagem confortável superior a quatro minutos.
O evento ficou ainda marcado pela estreia da emblemática classificativa de «Tarzan» no itinerário histórico. Conhecido pela sua exigência extrema, este troço colocou à prova a resistência mecânica de máquinas de várias eras do automobilismo mundial, como os Ford Escort, Porsche 911, Subaru Impreza e Volvo.
Susto mecânico antes da consagração
Apesar da liderança folgada na manhã de domingo, o triunfo de Latvala esteve seriamente ameaçado a poucas especiais do fim. O Toyota Celica sofreu uma falha mecânica inesperada, mas a equipa conseguiu solucionar o problema a tempo de disputar a última especial de «Neochoraki», assegurando a vitória à geral. Com este resultado, Latvala repetiu o sucesso alcançado nas mesmas estradas em 2013, altura em que venceu o Rali da Acrópole no Mundial de Ralis.
Atrás do vencedor, a luta pelos restantes lugares do pódio foi intensa. Os austríacos Kris Rosenberger e Nicola Januschke Bleicher, em Subaru Impreza Turbo GT, destacaram-se ao vencer a especial de «Thiva», secundados pela dupla helénica Achilleas Christodoulou e Konstantinos Soukoulis (Mitsubishi Lancer Evolution). O quarto posto foi garantido pelos checos Vojtech Stajf e Veronika Havelkova, também em Toyota Celica.
No fecho do top 5, Christophe Jacob e Isabelle Reignier conseguiram defender com eficácia a liderança do Campeonato da Europa de Ralis de Terra após mais uma exibição calculada.
Terminado o duro teste em solo grego, o pelotão do FIA EHRC cumpre agora uma pausa competitiva antes dos eventos de verão. A batalha pelos pontos na terra irá intensificar-se na Finlândia, com a realização do Lahti Historic Rally, agendado para os dias 20 a 22 de agosto.
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