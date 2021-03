Jan Solans testou Citroën C3 Rally2 da Sports&You (Vídeo)

Depois da apresentação, o primeiro teste. Jan Solans novo ‘recruta’ da Sporst&You, que vai correr no Super Campeonato de Espanha de Ralis no Citroën C3 Rally2, testou o carro no asfalto do Vizo, antiga mítica paragem do Rali de Portugal quando o piso era ainda em terra. Veja o vídeo.

Foto: Ricardo Oliveira/Shake Down Media