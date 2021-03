Jan Solans é o novo piloto da Sports&You no S-CER 2021

Adeus Pepe Lopez, olá Jan Solans, que é a partir de agora o novo piloto da Sports&You e da Citroën Rally Team, no Super Campeonato de Espanha de Ralis 2021. O ex-campeão do WRC Junior vai ter ao seu lado o seu navegador, Mauro Barreiro, e nas mãos o volante do Citroën C3 Rally2 da Sports&You. Juntos, vão tentar manter a hegemonia da Citroën neste campeonato, já que os dois anteriores foram ganhos por Pepe Lopez.

Jan Solans defenderá as cores da equipa bicampeã do S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes) nesta temporada, cujo alinhamento é renovado com a chegada do jovem catalão (23 anos), vencedor em 2019 do WRC Júnior, considerado um dos talentos com maior potencial nos ralis.

A marca do duplo chevron, a primeira a chegar à competição mista que foi introduzida no início de 2019 pela Real Federação Automóvel Espanhola, combinando eventos de asfalto e terra, mantém o compromisso com esta competição.

Para Jan Solans: “Para mim e para a minha carreira, é um grande sucesso poder aderir a uma marca como a Citroën, não só por causa da sua história e histórico nos ralis, mas também devido ao seu grande potencial como fabricante. O sonho de cada piloto é fazer parte de uma equipa de topo e estar ao volante de um carro vencedor; poderei fazê-lo com a equipa Citroën e o Citroën C3 Rally2, tornando-me parte da família graças também aos patrocinadores deste grande projecto: Huawei, Terra Training Motorsport, Total, Pirelli e a Sports&You. Estou muito grato por esta oportunidade e pela confiança que recebi, para poder dar o máximo de mim”.