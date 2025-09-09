Já foi apresentado o 1º Rali d’Angra

Já se conhecem as principais linhas da próxima prova da edição de 2025 do Campeonato dos Açores de Ralis, que se irá correr no asfalto da ilha Terceira, com organização do Terceira Automóvel Clube, que este ano assinala 50 anos de atividade.

O 1.º Rali d´ Angra/46.º Rali Ilha Lilás, vai para a estrada entre 26 e 27 de setembro, assinalando a primeira prova que se realiza com o cunho do Município da cidade açoriana Património Mundial da UNESCO, aliás, dando continuidade à aposta cada vez maior que se tem verificado dos municípios açorianos no desporto motorizado, como é o caso das câmaras municipais de Velas e Calheta de São Jorge, que permitiram a realização do 1.º Rallye Capital do Queijo e das Fajãs, na ilha de São Jorge, no passado mês de abril, e do envolvimento da Câmara Municipal de Ponta Delgada no 1.º Rallye de Ponta Delgada, que se realizou na ilha de São Miguel, em meados de junho.

Os destaques da prova, vão, naturalmente, para a vertente desportiva, e para a já assegurada presença do tricampeão nacional de ralis (2011-2013) Ricardo Moura, que tripulará um Skoda Fabia Rally2 Evo como carro de segurança, e ainda para a estreia ibérica do novíssimo Lancia Ypsilon Rally4 dos açorianos Fernando Soares/Alberto Almeida. As inscrições para o 1.º Rali Cidade d’Angra/46.º Rali Ilha Lilás já decorrem e terminam a 12 de setembro.

No diz respeito ao itinerário, as novidades centram-se na realização de 4 provas especiais no primeiro dia, sendo duas delas, as duas passagens pela prova super-especial citadina de Angra, que neste evento assume a designação de Terauto 40 anos. No sábado de manhã, há mais uma novidade: a Serreta volta ao plano dos ralis, com novas estradas em asfalto e cujo traçado será disputado neste rali. O troço Miradouro apresenta também novidades no seu traçado, constituindo-se como uma nova versão da prova especial que termina na Gruta do Natal.

A vertente ambiental da prova também não foi descurada. O Terceira Automóvel Clube mantém a aposta na redução do impacto do evento no ambiente e no incremento da sustentabilidade. Proteção dos solos, quer nas zonas de assistência, quer nas zonas de reabastecimento, pontos de recolha e separação e resíduos por tipo, no parque de assistência, e pontos de depósito de resíduos nas provas especiais com informação para o público são algumas das medidas que serão implementadas já neste rali, dando seguimento à regulamentação em vigor na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Este é o programa e itinerário do próximo evento do Campeonato dos Açores de Ralis.

Quinta-feira, 25 de setembro

21h30 Apresentação Pública das Equipas (Praça Velha – Angra do Heroísmo)

Sexta-feira, 26 de setembro () 16h00 PE01 Veredas Café Bogani 1 (5,14 km) 16h19 PE02 Veredas Café Bogani 2 (5,14 km) 20h30 SE03 Terauto 40 anos 1 (1,84 km) 20h49 SE04 Terauto 40 anos 2 (1,84 km) () horário sujeito a alteração

Sábado, 27 de setembro

10h00 PE05 Arrochela 1 (6,50 km)

10h30 PE06 Serreta 1 (6,73 km)

11h40 PE07 Arrochela 2 (6,50 km)

12h10 PE08 Serreta 2 (6,73 km)

15h00 PE09 Cinco Ribeiras 1 (6,95 km)

15h30 PE10 Miradouro 1 (13,80 km)

17h00 PE11 Cinco Ribeiras 2 (17h00)

17h35 PE12 Miradouro 2 (13,80 km, powerstage)

19h00 Cerimónia de pódio (Praça Velha – Angra do Heroísmo)