Já começou o Rally de Portugal Histórico

Já começou o XVIII Rally de Portugal Histórico, uma das mais importantes provas de regularidade histórica da Europa. Serão mais de 1.900 quilómetros por várias regiões do país e quase sete dezenas de equipas. O arranque aconteceu esta tarde, da Praia de Magoito, em Sintra, para a primeira de quatro etapas da prova do ACP.

Apesar dos detalhes do percurso serem secretos, de acordo com as regras das provas de regularidade, a etapa de terça-feira vai levar máquinas e pilotos até à Figueira da Foz, num total de 243,23 quilómetros, dos quais 43,88 quilómetros são disputados em provas especiais.

Até à madrugada do próximo sábado, o Rally de Portugal Histórico vai passar por alguns dos locais que marcaram a história da prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Ralis, como Arganil, Fafe, Lousada ou a famosa ‘noite’ de Sintra, além de estreias em Coimbra e no popular Leiria Sobre Rodas.

No pelotão de 68 equipas, maioritariamente estrangeiras, estão carros construídos entre 1957 e 1990, incluindo diversos modelos históricos: vários Porsche 911, Ford Escort RS, Lancia Stratos, Lancia Delta Integrale, Talbot Sunbeam Lotus, Mazda 323 GTX 4WD, ou um Austin Healey 100/6, o carro mais antigo em prova.

Carlos Tavares, o CEO da Stellantis e aficionado das provas de clássicos, estará ao volante de um Porsche 911 3.2 de 1985. O cariz internacional do Rally de Portugal Histórico fica também visível no facto ter concorrentes provenientes de Andorra, Bélgica, Espanha, França, Reino Unido, República da Irlanda, Rússia e Suíça, além de Portugal.

PROGRAMA

1ª etapa | 24 de setembro

14h00 – Partida de Sintra (Praia de Magoito)

19h30 – Chegada à Figueira da Foz (Avenida do Brasil)

2ª etapa | 25 de setembro

08h00 – Partida da Figueira da Foz (Avenida do Brasil) 13h35/15h30 – Reagrupamento em Arganil (Antiga Cerâmica Arganilense)

15h40 – Rampa de Montalto

19h30/23h30 – Chegada e assistência em Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

3ª etapa | 26 de setembro

08h00 – Partida de Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

11h10 – SS Circuito de Lousada

11h22 – Passagem junto à Câmara Municipal de Lousada

13h00/15h00 – Reagrupamento em Fafe (Quinta do Gadeão)

19h15/20h45 – Reagrupamento em Lamego (Paraíso do Douro)

21h00 – Rampa de Lamego

23h00 – Chegada a Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

4º etapa | 27 de setembro

08h00 – Partida de Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

13h00/14h30 – Reagrupamento em Coimbra (Estádio Universitário)

18h30/21h00 – SS Leiria Street Circuito (Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa) e reagrupamento

23h55 – Passagem em São Pedro de Sintra

00h35 – Reagrupamento em Sintra (Palácio Municipal)

01h27 – Chegada a Sintra (Hotel Vila Galé Sintra)

Foto: https://www.facebook.com/rallyportugalhistorico