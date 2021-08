Hyundai Rally Team Italia estreia novo Hyundai i20 Rally 2 | AutoSport

O exemplo que vimos no Rali de Ypres não serve para atestar a competitividade do novo Hyundai i20 N Rally2, mas a partir deste fim de semana começa a poder-se tirar outro tipo de conclusões, pois

Andrea Crugnola e o Hyundai Rally Team Itália vão participar no Rally del Friuli Venezia Giulia-Rally Alpi Orientali Historic com o novo Hyundai i20 Rally 2, uma prova regional.

Não pode haver ainda comparação direta, pois é um rali de segunda linha, mas via poder-se ter algum feedback e visão do piloto e da equipa.

Quanto ao Team Hyundai Portugal, continua incerta a data certa de chegada do carro, que é esperado no início de setembro, desconhecendo-se para já se chega a tempo de participar no Rali da Água – Cim Alto Tâmega, que se realiza de 3 a 5 de setembro.

Independentemente de ter o carro ou não para o ‘Alto Tâmega’, a esperança da equipa na competitividade do carro é grande, mas caso tenham de disputar a prova com o i20 R5 – o mais provável acontecer – o fator novidade do ano passado já não existe este ano. No ano passado, Bruno Magalhães venceu o rali, após uma grande prestação, mas este ano a prova já é conhecida por todos, e se os carros dos principais favoritos estiverem a 100%, será mais difícil ao Team Hyundai Portugal vencer. Mas também já o era na Madeira e Bruno Magalhães triunfou no CPR.