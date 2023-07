Hyundai Ioniq 5 N: um vislumbre do futuro dos ralis? | AutoSport

Quando a Hyundai N divulgou o mais recente vídeo do Ioniq 5 N, houve alguém que escreve nos comentários isto: “Nunca pensei que alguém fosse capaz de me convencer a comprar um carro elétrico… até agora… muito bem, Hyundai!”

Não temos a mais pequena dúvida que no WRC há-de aparecer uma categoria elétrica, provavelmente mais cedo que se pensa, mas não nas categorias mais altas, mas sim em paralelo com os Rally5, uma espécie de Rally5e.

Já temos o Opel Corsa Eletric Rally com um troféu, bem rapidamente, outras marcas se seguirão.

Este Hyundai Ioniq 5 N é o primeiro veículo elétrico da gama N da marca coreana, mostra bem o que se pode fazer com um carro elétrico, mesmo nos ralis, onde nem sequer falta o som.

O Ionique 5 N tem um motor elétrico em cada eixo, produz uma potência combinada de 585 cv de potência e 605 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 Km/h em apenas 3.5 segundos e tem uma velocidade máxima limitada de 250 Km/h. Traz consigo uma série de recursos de desempenho exclusivos, como um sistema de suspensão adaptativa, travões Brembo e um diferencial de deslizamento limitado bem como um sistema de gerenciamento de baterias otimizado para uso em pista.

Como se calcula, é um veículo elétrico de alta performance que assinala o primeiro passo na estratégia de eletrificação da gama N, a que se seguirão futuros modelos N elétricos.

Corner Rascal: Carroçaria e chassis reforçados proporcionam uma maior rigidez e uma sensação de direção mais precisa, permitindo curvas inspiradas nos ralis.

Racetrack Capability: Até 478 kW / 650 cv com o N Grin Boost ativado, maior resistência, com gestão térmica e travagem regenerativa líderes na indústria.

Everyday Sportscar: O N e-shift e o N Active Sound+ proporcionam sensações e sons de condução similares a automóveis com motor de combustão interna de alta performance.

Entre as muitas características de performance exclusivas do Ioniq 5 N contam-se: N Battery Preconditioning N Race, N Pedal, N Brake Regen, N Drift Optimizer, N Torque Distribution, Launch Control, N Grin Boost, N Active Sound+, N e-shift, N Road Sense e Track SOC.

Veja o vídeo para perceber melhor…