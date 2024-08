Hyundai considera a possibilidade de deixar de competir com o i20N Rally2 no WRC2

Segundo Cyril Abiteboul, a Hyundai considera retirar o i20N Rally2 da competição no WRC2 em 2025, apesar do sucesso contínuo do carro no Campeonato Europeu de Ralis (ERC) e nos ralis nacionais.

A gama da Hyundai na Europa sofrerá uma mudança significativa no sentido da mobilidade elétrica, com o Ioniq 5 N, totalmente elétrico, a surgir como o único automóvel N da gama, terminando o ‘reinado’ dos aclamados i30N e i20N no espaço europeu. Por isso, a Hyundai Motorsport enfrenta também mudanças significativas na estratégia, particularmente no que diz respeito à sua presença na classe WRC2.

Conforme o diretor da equipa e diretor-executivo Cyril Abiteboul, a equipa considera retirar o Hyundai i20N Rally2 da classe WRC2 em 2025. Apesar das promessas do programa WRC2 da Hyundai Motorsport, o i20N Rally2 tem tido dificuldades contra concorrentes como o Skoda Fabia RS Rally2 e o Toyota GR Yaris Rally2. No entanto, o carro continua a ter sucesso no ERC e nos ralis nacionais, que podem ser onde a Hyundai concentra os seus esforços futuros.

“Desenvolver um novo Rally2 é algo do passado porque, simplesmente, os regulamentos também terminam de ciclo”, disse Abiteboul ao Dirtfish. “Além disso, também é verdade que o nosso carro, o i20, vai ser descontinuado dentro de alguns meses – bem, no próximo ano – mas temos um pouco de tempo, por isso realizamos um programa de testes muito extenso para o Rally2.”

O responsável acrescentou que “sabemos que estamos em desvantagem em termos de desempenho, competitividade e fiabilidade. Não digo que quereremos resolver absolutamente tudo, mas temos um plano claro. Temos metas claras, temos objetivos claros. E temos um plano claro para que isso aconteça.”

Desta forma, e apesar de admitir que “o carro tem um grande potencial em asfalto”, Cyril Abiteboul salienta que “talvez haja um certo nível onde o carro não seja adequado para o objetivo atual, e talvez seja isso que teremos de resolver nos próximos meses”.A decisão de poder continuar a desenvolver o i20N Rally2 para o ERC e para os ralis nacionais, mesmo com o fim da sua produção, sugere que a Hyundai Motorsport está empenhada em manter-se competitiva em mercados-chave, mesmo quando reavalia a sua estratégia mais alargada no mundial de ralis e no mundial de resistência.

Foto: Dufour Fabien/Hyundai Motorsport GmbH