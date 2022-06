Humberto Silva: “O Rally de Lisboa é um tremendo sucesso” | AutoSport

Humberto Silva, Presidente do CPKA estava muito contente com esta 2ª edição do Rally de Lisboa, e o balanço que faz “é um tremendo sucesso. Temos grandes provas e grandes organizadores em Portugal e sem menosprezar ninguém, acho que estamos ao nível dos melhores em Portugal. Tivemos connosco pessoas de vários clubes, porque sozinhos não fazemos nada, e agradecemos aos clubes que nos apoiaram, organização, controlados, Marshalls, acho que temos um rali de excelência, é a minha opinião” começou por dizer, falando depois do futuro: “Fomos prova candidata ao CPR, mas parece que já não é. É um tema delicado, queremos ir para o ‘nacional’, mas também pensamos mais além, nós e os nossos patrocinadores, as entidades, as câmaras, que são cada vez mais. Pensamos no campeonato da Europa. Neste momento não sabemos se queremos ir para o CPR nos moldes em que estão estruturados. Se calhar prefiro ficar como estou, tenho um orgulho tremendo, tivemos aqui 6 Porsche. Batemos recordes, e depois a festa que aqui tivemos…”, disse.

Ouça a entrevista completa no seguinte link: