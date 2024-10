Hugo Lopes volta às lutas: Para ‘morrer’ que seja a lutar…

A derradeira prova da Peugeot Rally Cup Ibérica teve lugar no passado fim de semana, durante a 59ª edição do Rallye RACC Catalunya – Costa Daurada, Hugo Lopes, liderava, mas “sabíamos que esta seria uma prova bastante complicada, pois além de corrermos no país do adversário e com outro conhecimento do rali, a luta seria praticamente entre dois significando que quem ficasse à frente ganhava o troféu.”

A dupla chegou ao final da manhã de sábado com três vitórias em cinco especiais disputadas e uma vantagem de 9.2s, face ao seu adversário direto, mas no arranque da parte da tarde que, traído por uma travagem em muito mau piso depois de um pequeno toque o qual acabou por danificar o radiador do Peugeot 208 Rally4, Hugo Lopes e Valter Cardoso se viam obrigados a abandonar o rali.

Para o viseense “vir e lutar a este nível era o que tinha de fazer. Podia ter dado com menos um bocadinho em algumas zonas em especial na que demos um toque, mas era uma final e tive de dar o meu melhor… desta vez falhei, mas “morri” a tentar e espero que Portugal me perdoe e continue a acreditar em mim. Obrigado a todos os que viveram esta história comigo e a viveram comigo até ao fim na esperança de levar este prémio para Portugal. Foi muita a força que eu senti desde o início da época e em especial nesta prova.”

A próxima prova do atleta de Viseu vai ser em Valência nos FIA Motorsport Games, os Jogos Olímpicos do desporto motorizado, nos quais irá representar Portugal com o seu Rally4 na categoria Gravel, a disputar-se entre quarta feira e domingo.