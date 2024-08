Hugo Lopes vence Peugeot Rally Cup no Rali da Madeira

Hugo Lopes este imperial e triunfou na Peugeot Rally Cup na 65ª edição do Rali Vinho Madeira, um evento que teve um pouco de tudo, emoção, drama e na Peugeot Rally Cup Portugal e na Peugeot Rally Cup Ibérica houve muita competição.

Os troféus feitos com os Peugeot 208 Rally4 voltaram a devolver muita ação nos desafiantes troços madeirenses com lutas ao décimo de segundo até ao fim da prova.

Sendo esta a penúltima prova dos dois campeonatos, o Rali Vinho Madeira tornava-se ainda mais decisivo, com as contas dos títulos cada vez mais próximas do fim. Para a Peugeot Rally Cup Portugal, esta prova ganhava importância acrescida com um fator de multiplicação de 1,2, que poderia ser crucial para quem aspira ao prémio final, um rali do CPR 2025, com uma viatura Rally2.

Para o vencedor da competição ibérica, o prémio será uma época no Europeu de Ralis 2025, com um Rally4, ou num campeonato (português ou espanhol), com um Rally2, estando sempre na equação o uso de viaturas do universo Stellantis Motorsport.

A Madeira seria, portanto, o capítulo mais intenso e talvez o mais decisivo da história da temporada 2024.

O primeiro dia, quinta-feira, foi dedicado apenas ao Qualifying, Shakedown e primeira PEC, a Super Especial, Cidade do Funchal, que nos deu um empate no topo da tabela classificativa com as duplas Hugo Lopes / Valter Cardoso e Miguel Garcia Gutiérrez / OselRomán Ruiz a destacarem-se, numa prova em que os 15 Peugeot 208 Rally4 cabiam em menos de dez segundos.

Depois de um arranque prometedor, o primeiro dia foi de cortar a respiração, com três líderes diferentes. O experiente Vítor Sá, navegado por Ricardo Ventura, destacou-se nos primeiros quilómetros de sexta-feira, terminando a secção da manhã com 4,5 segundos de vantagem para Miguel Garcia Gutiérrez, com Hugo Lopes a 7,9. Mas a tarde seria terrível para os homens da frente da Peugeot Rally Cup Portugal. Primeiro foi Vítor Sá, que não conseguiu evitar um incidente que o deixou fora de prova quando se disputava a PEC 6 (Palheiro Ferreiro 2). Foi também nesse troço que a dupla Diogo Marujo / Jorge Carvalho teve um azar que os obrigou a desistir (regressariam no dia seguinte em Super Rally).

Miguel Garcia Gutiérrez iniciava a última especial do dia na liderança (de apenas 1,2 segundos), com Hugo Lopes no seu encalço. Mas o piloto espanhol também teve uma saída de estrada que resultou no seu abandono. Hugo Lopes terminou a sexta-feira com 27,5 segundos de vantagem para a dupla Unai De La Dehesa / Daniel Sosa, com João Sousa / Filipe Fernandes em terceiros a 1min e 45seg. Pedro Mendes Gomes / Bruno Fernandes e Rafael Rêgo / Ana Gonçalves completam o top 5, já a larga distância do líder. No final do dia, quatro desistências (todas por acidente) com a dupla Luís Morais e Alexandre Rodrigues a ficar também pelo caminho na PEC 4.

Hugo Lopes iniciou o derradeiro dia de prova, sábado, com uma boa margem, mas tratou de não facilitar, vencendo as quatro especiais da manhã. Lopes foi sempre o mais rápido, mas o top 3 viu sempre nomes diferentes. João Sousa, Rafael Rêgoe a dupla Pedro Pereira / João Aguiar tentaram encurtar a distância para o líder, sem sucesso. Quem estava mais discreto era Unai De La Dehesa que foi perdendo tempo para o líder a cada especial.

Depois das passagens por Câmara de Lobos 1, Ponta do Sol 1, Calheta 1, e Rosário 1, Hugo Lopes liderava com 57,4 segundos de vantagem para Unai De La Dehesa que se limitava a gerir o esforço. Apesar do seu bom esforço na secção da manhã, João Sousa e Rafael Rêgo eram terceiro e quarto, respetivamente, com a dupla Guilherme Meireles / Pedro Alves a fechar o top 5, pressionados por Pedro Mendes Gomes, que perdeu o lugar no top 5 na PEC 10, mas estava apenas a 11 segundos de Guilherme Meireles que, por sua vez, ainda olhava para o quarto lugar como possibilidade, estando a 28,3 segundos de Rêgo. Faltavam pouco menos de 50 km para o fim da prova e Lopes já tinha uma mão no troféu de vencedor.

Unai De La Dehesa começou a secção da tarde com um triunfo na PEC 12, ganhando 2 segundos a Hugo Lopes, que entrou em modo de gestão, para poupar os pneus para a Power Stage, também ela com um fator de multiplicação de 1,2. Unai De La Dehesa venceu as duas especiais seguintes, mas a distância para Lopes nunca foi inferior a 53 segundos. Nas restantes posições do top 5não se verificaram alterações na ordem estabelecida durante a manhã.

Chegamos à derradeira especial da prova, a segunda passagem pelo mítico troço do Rosário. Hugo Lopes ia tentar fazer a pontuação máxima na Power Stage mas foi novamente Unai De La Dehesa que foi o mais rápido. Hugo Lopes ficou-se pelo segundo lugar e Pedro Pereira garantiu o terceiro lugar da última especial.

Contas feitas, Hugo Lopes foi o claro vencedor do Rali Vinho Madeira na Peugeot Rally Cup Portugal tendo Unai De La Dehesa ao seu lado no pódio em segundo lugar a 50,7 segundos do vencedor. João Sousa garantiu o terceiro lugar e também provou o champanhe final, tendo ficado a mais de dois minutos de Lopes. Rafael Rêgo e Guilherme Meireles terminaram o rali no top 5. Hugo Lopes está assim muito perto do título na competição nacional, depois de uma excelente jornada na penúltima prova da temporada.

Classificação Geral (Provisória)

4ª Prova (De 5) Da Peugeot Rally Cup Portugal 2024

1º Hugo Lopes / Valter Cardoso 2 h 09 min 39.3 seg.

2º Unai De La Dehesa / Daniel Sosa +50,7 seg.

3º João Sousa / Filipe Fernandes +2 min 32,4 seg.

4º Rafael Rêgo / Ana Gonçalves +3 min 01,1 seg.

5º Guilherme Meireles / Pedro Alves +3 min 29,9 seg.

6º Pedro Mendes Gomes / Bruno Fernandes

7º Pedro Silva / Roberto Santos

8º Iago Gabeiras / Ian Quintana Fernández

9º Manuel Pereira / Pedro Magalhães

10 º Can Alakoç / Ivo Pūķis

11 º Diogo Marujo / Jorge Carvalho

12 Pedro Pereira / João Aguiar