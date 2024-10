Hugo Lopes soma nova vitória na Sardenha

Este fim de semana Hugo Lopes e Valter Cardoso participaram no Rally Terra Sarda, na Sardenha, 5ª prova do Tour European Rally, ao volante de um Peugeot 208 R2, tendo conquistado a 1ª posição na Classe Rally4/R2 e a 2ª no TER 2WD, onde se bateram com pilotos com máquinas superiores ao 208 R2 e ficaram à frente de vários Rally4 e Rally2.

Apesar da viatura não ser das mais performantes, a dupla realizou uma boa prova que lhes permite manter ritmo competitivo para as próximas provas: “foi uma excelente experiência para nós. Num mês intenso de provas, realizar um rali fora de “portas” com esta dimensão foi uma excelente oportunidade de mantermos o ritmo e ganhar bagagem para os desafios futuros. Os troços eram bastante técnicos e desafiantes, com muitas diferenças em relação aos que temos em Portugal”, disse o piloto de Viseu.

Com organização da Scuderia Porto Cervo Racing a 12ª Edição do Rally Terra Sarda, que se desenrolou no norte da Sardenha e que contou com mais de 90 participantes de diferentes nacionalidades, é uma aposta ganha no que toca à promoção do turismo nas regiões que acolhem estas provas do TER.

A próxima prova é o Rallye Vidreiro, a última do Campeonato Portugal de Ralis, que se disputa já nos próximos dias 11 e 12 de Outubro entre os Municípios de Alcobaça, Marinha Grande e Pombal.