Hugo Lopes no Rally Terra Sarda: “Pelo mediatismo e nível de competitividade “

No Rally Terra Sarda Hugo Lopes volta a estar ao volante de um Peugeot, desta vez o Peugeot 208 R2 e vai preparado para se bater com os melhores do Europeu ao longo dos 72km que completam as 12 Especiais.

O TER é uma série internacional de ralis aprovada pela FIA que mistura o lado desportivo com o turístico, cujo objetivo é a promoção das cidades e localidades por onde se desenrola a ação, da gastronomia, à história, aos pacotes turísticos e tudo isto só é possível através de cobertura televisiva em mais de 150 países: “Pelo mediatismo, nível de competitividade do Campeonato, pelos troços e locais espetaculares onde se disputa e tendo surgido a oportunidade de marcar presença”, o jovem piloto de Viseu não hesitou em participar.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros