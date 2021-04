Hugo Lopes: “dependemos de um bom resultado para continuarmos a competir…”

O Campeonato de Portugal de Ralis e o troféu Peugeot Rally Cup Ibérica têm início marcado para o próximo fim de semana, no Rali Terras d’Aboboreira. Em contagem decrescente para a estreia aos comandos do novo Peugeot 208 Rally4, a jovem dupla Hugo Lopes e Tiago Neves estão confiantes num bom resultado.

A prova inaugural da Peugeot Rally Cup Ibérica conta com um elenco de luxo, onde a competitividade e o espetáculo estão garantidos.

Depois de uma boa exibição no Rali Vieira do Minho, a jovem dupla quer continuar a demonstrar a sua evolução: “É um rali muito importante porque dependemos de um bom resultado para continuarmos a competir durante esta época! Será um rali difícil e desafiante, não só pela dureza e extensão dos troços, como pelo facto de ser a minha prova de estreia aos comandos do novo Peugeot 208 Rally4. Temos vindo a preparar bem este rali e queremos continuar a demonstrar a nossa evolução!”, referiu o jovem piloto de Viseu, Hugo Lopes.