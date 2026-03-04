Histórico: Lancia de regresso às vitórias em ralis
A Lancia voltou a vencer à geral num rali em Itália pela primeira vez desde 2012, graças ao triunfo de Andrea Crugnola e Andrea Sassi no Rally dei Laghi 2026, ao volante da nova Ypsilon Rally2 HF Integrale, que se estreou em competição em estradas italianas com uma vitória imediata.
O êxito, alcançado nas sete classificativas do rali de Varese, é apresentado pela marca como o primeiro sucesso nacional da Ypsilon Rally2 HF Integrale e um marco no relançamento do projeto desportivo Lancia Corse HF.
Vitória “histórica” em Varese e quinto triunfo de Crugnola na prova
Crugnola somou a quinta vitória no Rally dei Laghi, igualando o recorde de Giacomo Ogliari, numa prestação que a Lancia descreve como dominante e controlada até ao final, com uma vantagem de 1m33,1s sobre o primeiro perseguidor. A imprensa local italiana destaca que o piloto, navegado por Andrea Sassi, levou a nova Ypsilon Rally2 ao primeiro troféu absoluto logo no seu arranque em solo italiano.
Vitória dedicada a Sandro Munari no fim de semana da sua morte
O triunfo ganhou também um peso simbólico acrescido pelo falecimento de Sandro Munari, figura histórica da Lancia nos ralis, ocorrido durante o fim de semana da prova. De acordo com a Lancia, a vitória foi dedicada à memória de Munari, num momento em que o público prestou homenagem ao “Drago di Cavarzere” em Varese.
