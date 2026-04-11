Historic Rally Fafe: Vitória de Christopher Jacob

A dupla belga Christophe Jacob/Isabelle Regnier, ao volante de um Ford Escort RS 1800, alcançou este sábado a sua primeira vitória no Campeonato da Europa de Ralis Históricos (EHRC) em pisos de terra, ao vencer o Rali Histórico de Fafe com uma vantagem de 19.2s sobre os espanhóis Jesus Ferreiro Perez e Javier Anido Vasquez, também eles num Ford Escort RS 1800, e atuais campeões da categoria 3.

O casal belga controlou o rali organizado pelo Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto desde a segunda classificativa, gerindo a vantagem para os adversários mais diretos, entre os quais sobressaíram o samarinês Nemo Mazza (Ford Escort RS) e o espanhol Jesus Ferreiro Perez (Ford Escort RS 1800), campeão europeu em título da categoria 3.

Perez embalou definitivamente para a conquista do segundo lugar na segunda etapa, ao afastar-se de forma paulatina de Mazza, fazendo um pódio 100 por cento Ford Escort. E não foi mais expressivo, porque o primeiro líder, Daniel Alonso Villaron (Ford Escort RS 2000), debateu-se com problemas mecânicos logo no início, perdendo bastante tempo que o afastou da luta pelos lugares cimeiros.

O austríaco Kris Rosenberger (Subaru Impreza Turbo GT) seria outros dos candidatos à vitória, mas a mecânica do Subaru também não colaborou, liquidando as suas aspirações de forma prematura.

Viveram-se momentos interessantes e espetaculares nas classificativas de terra de Fafe com a passagem de verdadeiras “relíquias” dos ralis, como o Fiat 131 Abarth do grego Nikolaos Pavlidis, que acabou por desistir na sequência de uma saída de estrada, ou ainda o Volvo 242 do finlandêsPasiHapulahti, quarto classificado final, entre outros. O checo Oldrich Kovarik Jr, oriundo de uma família detentora de uma preciosa coleção de veículos da marca Skoda, de competição e não só, foi outro dos pilotos em destaque, ao levar o seu Skoda Favorit 136L ao quinto lugar final.

Filipe Madureira e Luís Boiça, no Nissan Micra 1.3, venceram, de modo categórico, a prova da Taça de Portugal de Ralis, realizada em paralelo com a do EHRC, terminando com uma vantagem relevante para Rui Ribeiro (Ford Escort), cujos problemas no primeiro dia o atiraram para o fundo da tabela classificativa. António Pinto dos Santos levou a “famosa” Renault 4L do último lugar do pódio, depois das desistências de José Cruz (Porsche 928s) e de Aníbal Rolo (Datsun 1200).

Classificação final(EHRC)

1º, Christophe Jacob/Isabelle Regnier (Ford Escort RS 1800), 1h50m43.1s

2º, Jesus Ferreira Perez/Javier Anido Vasquez (Ford Escort RS 1800), a 19.2s

3º, Nemo Mazza/Mauro Marchiori (Ford Escort RS), a 1m47.3s

4º, PasiHapulahti/AnttiNordstrom (Volvo 242), a 3-49.3

5º, OldrichKovarikJnr/MarekKapic (SkodaFavorit 136L), a 4.46.6

6º, LukasSchindelegger/Helmut Schindelegger (Ford Escort RS 2000), a 4.58.2

7º, Siegfried Mayr/RenateMayr (Volvo 240), a 6.01.8

8º, Manel ArroyoPerez/MiquelAmblasMadriguera (Porsche 911), a 6.48.4

9º, Jordi Pons/Jan Rosa (Porsche 911), a 12.12.8

10º, Jesus DiezVillaroel/Guifre Pujol Solsona (Ford EscortTwinCAm), 16.05.1

Taça de Portugal

1º, Filipe Madureira/Luís Boiça (Nissan Micra 1.3), 2.00.51.8

2º, Rui Ribeiro/Pedro Fernandes (Ford Escort MKII), a 24.26.0

3º, António Pinto dos Santos/Manuel Pinto dos Santos (Renault 4L), a 37.37.9