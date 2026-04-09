Historic Rally Fafe: Kris Rosenberger/Siegfried Schwarz foram os mais rápidos no shakedown

No primeiro dia da prova, Kris Rosenberger/Siegfried Schwarz (Subaru Impreza Turbo GT) foram os mais rápidos no Shakedown do Historic Rally Fafe, prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis Históricos FIA (EHRC) em pisos de terra.

Atrás da dupla do Subaru ficou Darryn Snooks/Stewart Snooks (Ford Escort RS 1800), a 4.8s, nos 3,72 km percorridos contra o relógio. Nemo Mazza/Mauro Marchiori (Ford Escort RS) fizeram o 3.º melhor tempo, à frente de Lukas Schindelegger/Helmut Schindelegger (Ford Escort RS 2000 MKII) e de Nikolaos Pavlidis/Dimitrios Amaxopoulos (Fiat 131 Abarth).

O Historic Rally Fafe conta também para a Taça de Portugal de Clássicos e para o Campeonato Norte de Ralis; este último disputa apenas as 6 classificativas de sábado e terá vários nomes do CPR, como Rúben Rodrigues (Yaris Rally2) e Paulo Meireles e Guilherme Meireles (ambos em Skoda Fabia Rally2), entre outros. A 1.ª etapa, na sexta-feira, inclui duas passagens por cada um dos troços Santa Quitéria, S. Pedro e Aboim/Luílhas.

A única falta de comparência da lista de 20 inscritos foi a da dupla italiana Mauro Sipsz/Fabrizia Pons, que estava prevista aos comandos de um Subaru Impreza WRC. Sipsz – antigo fundador e patrão da Nordauto, hoje N Techonolgy, e da Autodelta, a equipa que fazia alinhar os Alfa Romeo oficiais no Europeu de Turismos e no DTM – não viajou para Portugal devido a um problema de saúde do foro oftalmológico. Assim, ainda não foi desta vez que a consagrada co-piloto Fabrizia Pons regressou ao nosso país para reviver os troços de Fafe. Ao lado de Michele Mouton venceu, em 1982, o Rali de Portugal-Vinho do Porto, no Audi Quattro.

Tempos do Shakedown (3,72 km)

1º, Kris Rosenberger/Siegfried Schwarz (Subaru Impreza Turbo GT), 2.21.0

2º, Darryn Snooks/Stewart Snooks (Ford Escort RS 1800), a 4.8s

3º, Nemo Mazza/Mauro Marchiori (Ford Escort RS), a 8.8

4º, Lukas Schindelegger/Helmut Schindelegger (Ford Escort RS 2000 MKII), a 13.4

5º, Nikolaos Pavlidis/Dimitrios Amaxopoulos (Fiat 131 Abarth), a 17.9

6º, Oldrich Kovarik Jnr/Marek Kapic (Skoda Favorit 136L), a 21.6

7º, Jukka-Pekka Jokela/Jukka Jamsen (Ford Escort 1600), a 22.9

8º, Piotr Gadomski/BArtlomiej Meka (Volvo 142 GL), a 23.4

9º, Manel Arroyo Perez/Miquel Amblas Madriguera (Porsche 911), a 27.2

10º, Jesus Ferreira Perez/Javier Anido Vasquez (Ford Escort RS 1800), a 28.7

11º, Daniel Alonso Villaron/Alejandro Lopez Fernandez (Ford Escort RS 2000), a 33.5

12º, Jordi Pons/Jan Rosa (Porsche 911), a 34.4

13º, Radek Tous/LukasHronek (Skoda 120s Rallye), a 38.0

14º, Oldrich Kovarik Snr/Petr Dufek (Skoda Octavia Super S), a 47.8

15º, Jesus Diez Villaroel/Guifre Pujol Solsona (Ford Escort Twin Cam), a 53.9

16º, Thomas Kuebler/Marco Macedo (Mercedes Benz 500SL), a 29.25.1

Horários

SEXTA-FEIRA (10 abril)

Partida (Câmara Municipal de Fafe) – 09h30

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) – 09h37/09h52

PEC 1 – Santa Quitéria 1 (9,10 km) – 10h40

PEC 2 – S. Pedro 1 (7,62 km) – 11h43

PEC 3 – Aboim/Luílhas 1 (17,85 km) – 12h36

Reagrupamento (Feira Velha) – 13h36/13h46

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) – 13h52/14h20

PEC 4 – Santa Quitéria 2 – 15h10

PEC 5 – S. Pedro 2 – 16h13

PEC 6 – Aboim/Luílhas 2 – 17h06

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) – 18h06/18h51

Parque Fechado (Feira Velha) – 18h59

SÁBADO (11 abril)

Partida (Feira Velha) – 09h30

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) – 09h37/09H52

PEC 7 – Seixoso 1 (9,97 km) – 10h45

PEC 8 – Montim 1 (8,63 km) – 11h38

PEC 9 – Lameirinha (14,9 km) – 12h06

Reagrupamento (Feira Velha) – 12h51/13h01

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) – 13h08/13h38

PEC 10 – Seixoso 2 – 14h31

PEC 11 – Montim 2 – 15h24

PEC 12 – Lameirinha 2 – 15h52

Parque Fechado (Praça das Comunidades) – 16h37

Fotos: Go Agency/Ricardo Oliveira