Historic Rally Fafe: Jacob consolida liderança
A dupla belga Christophe Jacob/Isabelle Regnier, no Ford Escort RS 1800, terminou, esta sexta-feira, a primeira etapa do Historic Rally Fafe, prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis Históricos em piso de terra, com uma vantagem de 20.7s para o samarinês Nemo Mazza (Ford Escort RS), depois de cumpridas as primeiras seis classificativas (69,14 km).
Jacob conquistou o comando na segunda “especial” ao espanhol Daniel Alonso Villaron (Ford Escort RS 2000) – acabaria, devido a problemas mecânicos, por perder bastante tempo e desistir – para não mais a largar, resistindo aos ataques tanto de Jesus Ferreiro Perez (Ford Escort RS 1800) como de Nemo Mazza (Ford Escort RS). Este último ultrapassou o piloto espanhol na ronde matinal e a partir de então segurou-a com unhas e dentes.
O rali está longe de se encontrar decidido, inclusive a meio da tabela, até porque a segunda e derradeira etapa, este sábado, engloba mais seis classificativas (67 km), com uma dupla passagem por Seixoso, Montim e Lameirinha.
Classificação após 1ª etapa
1º, Christophe Jacob/Isabelle Regnier (Ford Escort RS 1800), 58m12,9s
2º, Nemo Mazza/Mauro Marchiori (Ford Escort RS), a 20.7s
3º, Jesus Ferreira Perez/Javier Anido Vasquez (Ford Escort RS 1800), a 31.5
4º, DarrynSnooks/StewartSnooks (Ford Escort RS 1800), a 44.4
5º, PasiHapulahti/AnttiNordstrom (Volvo 242), a 1.34.3
6º, OldrichKovarikJnr/MarekKapic (SkodaFavorit 136L), a 2.38.0
7º, LukasSchindelegger/Helmut Schindelegger (Ford Escort RS 2000 MKII), a 2.46.2
8º, NikolaosPavlidis/DimitriosAmaxopoulos (Fiat 131 Abarth), a 2.55.0
9º, Siegfried Mayr/RenateMayr (Volvo 240), a 3.03.9
10º, Manel ArroyoPerez/MiquelAmblasMadriguera (Porsche 911), a 3.12.7
Filipe Madureira, no Nissan Micra 1.3, continuou a ser o mais rápido na prova da Taça de Portugal de Ralis, mantendo uma margem confortável (29.1s) face a José Cruz (Porsche 928 S). No terceiro lugar encontra-se agora António Pinto dos Santos (Renault 4L), que beneficiou dos problemas mecânicos no Datsun 1200 de Aníbal Rolo.
HISTORIC RALLY FAFE – PROGRAMA HORÁRIO
SÁBADO(11 abril)
Partida (Feira Velha) 09h30
Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 09h37/09H52
PEC 7 – Seixoso 1 (9,97 km) 10h45
PEC 8 – Montim 1 (8,63 km) 11h38
PEC 9 – Lameirinha (14,9 km) 12h06
Reagrupamento (Feira Velha) 12h51/13h01
Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 13h08/13h38
PEC 10 – Seixoso 2 14h31
PEC 11 – Montim 2 15h24
PEC 12 – Lameirinha 2 15h52
Parque Fechado (Praça das Comunidades) 16h37
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