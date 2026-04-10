Historic Rally Fafe: Jacob consolida liderança

A dupla belga Christophe Jacob/Isabelle Regnier, no Ford Escort RS 1800, terminou, esta sexta-feira, a primeira etapa do Historic Rally Fafe, prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis Históricos em piso de terra, com uma vantagem de 20.7s para o samarinês Nemo Mazza (Ford Escort RS), depois de cumpridas as primeiras seis classificativas (69,14 km).

Jacob conquistou o comando na segunda “especial” ao espanhol Daniel Alonso Villaron (Ford Escort RS 2000) – acabaria, devido a problemas mecânicos, por perder bastante tempo e desistir – para não mais a largar, resistindo aos ataques tanto de Jesus Ferreiro Perez (Ford Escort RS 1800) como de Nemo Mazza (Ford Escort RS). Este último ultrapassou o piloto espanhol na ronde matinal e a partir de então segurou-a com unhas e dentes.

O rali está longe de se encontrar decidido, inclusive a meio da tabela, até porque a segunda e derradeira etapa, este sábado, engloba mais seis classificativas (67 km), com uma dupla passagem por Seixoso, Montim e Lameirinha.

Classificação após 1ª etapa

1º, Christophe Jacob/Isabelle Regnier (Ford Escort RS 1800), 58m12,9s

2º, Nemo Mazza/Mauro Marchiori (Ford Escort RS), a 20.7s

3º, Jesus Ferreira Perez/Javier Anido Vasquez (Ford Escort RS 1800), a 31.5

4º, DarrynSnooks/StewartSnooks (Ford Escort RS 1800), a 44.4

5º, PasiHapulahti/AnttiNordstrom (Volvo 242), a 1.34.3

6º, OldrichKovarikJnr/MarekKapic (SkodaFavorit 136L), a 2.38.0

7º, LukasSchindelegger/Helmut Schindelegger (Ford Escort RS 2000 MKII), a 2.46.2

8º, NikolaosPavlidis/DimitriosAmaxopoulos (Fiat 131 Abarth), a 2.55.0

9º, Siegfried Mayr/RenateMayr (Volvo 240), a 3.03.9

10º, Manel ArroyoPerez/MiquelAmblasMadriguera (Porsche 911), a 3.12.7

Filipe Madureira, no Nissan Micra 1.3, continuou a ser o mais rápido na prova da Taça de Portugal de Ralis, mantendo uma margem confortável (29.1s) face a José Cruz (Porsche 928 S). No terceiro lugar encontra-se agora António Pinto dos Santos (Renault 4L), que beneficiou dos problemas mecânicos no Datsun 1200 de Aníbal Rolo.

HISTORIC RALLY FAFE – PROGRAMA HORÁRIO

SÁBADO(11 abril)

Partida (Feira Velha) 09h30

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 09h37/09H52

PEC 7 – Seixoso 1 (9,97 km) 10h45

PEC 8 – Montim 1 (8,63 km) 11h38

PEC 9 – Lameirinha (14,9 km) 12h06

Reagrupamento (Feira Velha) 12h51/13h01

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 13h08/13h38

PEC 10 – Seixoso 2 14h31

PEC 11 – Montim 2 15h24

PEC 12 – Lameirinha 2 15h52

Parque Fechado (Praça das Comunidades) 16h37