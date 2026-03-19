Historic Rally Fafe: de 9 a 11 de abril, com novo formato

O Historic Rally Fafe regressa à estrada entre 9 e 11 de abril, cerca de cinco meses após a sua estreia no Campeonato Europeu de Ralis Históricos da FIA. A edição de 2026 apresenta um novo formato, assente em classificativas de terra, e arranca num dos palcos mais emblemáticos dos ralis em Portugal. A organização, a cargo do Demoporto, já contabiliza os primeiros inscritos, antecipando uma participação relevante de carros históricos e pilotos de destaque.

A pouco mais de três semanas do início da prova, estão confirmados 11 concorrentes, incluindo modelos icónicos como o Fiat 131 Abarth, o Mercedes 500 SL e o Porsche 911. Entre os nomes esperados destaca-se o atual campeão, Jari-Matti Latvala, que poderá regressar ao volante de um Toyota Celica 4WD com o objetivo de repetir o triunfo alcançado em 2025.

A edição deste ano integra uma novidade estrutural no Campeonato Europeu de Ralis Históricos, que passa a dividir-se entre provas em asfalto e em terra. Fafe terá a responsabilidade de inaugurar o calendário de cinco ralis disputados em pisos de terra, antecedendo a mítica prova do Acrópole.

O percurso foi desenhado com base em classificativas históricas do Campeonato do Mundo de Ralis, incluindo troços emblemáticos como Seixoso e Santa Quitéria, em Felgueiras, bem como outros segmentos clássicos da região. A organização procurou ainda diferenciar esta prova daquela que decorrerá em outubro, que encerrará o Campeonato da Europa de Ralis.

Apesar do entusiasmo, a preparação do evento enfrenta desafios significativos devido às condições meteorológicas adversas registadas recentemente. O mau tempo provocou danos nos troços, obrigando a intervenções de recuperação e a ajustes no traçado, o que acrescenta complexidade à organização. Ainda assim, a forte tradição do concelho de Fafe no desporto motorizado sustenta a realização da prova.

O rali será também pontuável para a Taça de Portugal de Clássicos e para o Campeonato Norte, contando já com a confirmação de alguns participantes, entre os quais Pinto dos Santos, ao volante de um Renault 4L. Para os concorrentes do Campeonato Norte, a competição centra-se nas classificativas de sábado, sendo igualmente uma oportunidade de preparação para equipas do Campeonato de Portugal de Ralis.

Carlos Cruz, presidente do Demoporto, explicou à organização que “Creio que a estrutura da prova será interessante e vai agradar aos pilotos, já que utiliza classificativas icónicas do WRC, como seria desejável. Foi necessário estender o rali para além do concelho de Fafe, de modo a cumprir a quilometragem regulamentar de ‘especiais’, e em Felgueiras os bem conhecidos Seixoso e Santa Quitéria, célebres na história do Mundial, voltam a ser protagonistas. De resto, procuramos, também, incluir outros clássicos mais antigos e mesmo o de S. Pedro é uma parte da Lameirinha. Claro que também houve o cuidado de diferenciar ao máximo, em termos estruturais, este rali do que organizaremos em outubro próximo e encerra o ERC”.

Já Parcídio Summavielle, vice-presidente da Câmara de Fafe, destacou as dificuldades associadas à organização do evento, referindo que “Preferíamos que este rali fosse em asfalto, mas a FIA fez-nos saber, através do Demoporto, o seu interesse em que o mesmo decorresse nos troços de terra e nós anuímos. É um ano muito difícil, porque o mau tempo que se fez sentir em todo o país está a exigir um esforço grande à Câmara de Fafe na recuperação dos pavimentos, inclusive o das classificativas. Portanto, será um enorme desafio fazer o rali, por ser em terra”.

O autarca acrescentou ainda que “Quando a GNR foi ao terreno com o Carlos Cruz para preparar o plano de segurança deste rali, teve que recorrer a percursos alternativos em dois ou três pontos do traçado. Isso sucedeu, até, na Lameirinha, um troço que muito dificilmente fica com o piso em mau estado. Como se não bastasse a intempérie, houve neve e as pessoas foram para lá brincar com os jeeps e motos… Portanto, será um desafio muito grande este ano montar uma prova tão cedo e em piso de terra”.

Por fim, sublinhou o contexto exigente em que a prova é preparada, afirmando que “as autarquias terão muita dificuldade em explicar às populações o porquê de estarem a reparar troços em terra nos quais pouca gente passa, quando há tanto para fazer nas estradas de asfalto”, embora reconheça que, em Fafe, “há uma grande simpatia pelos ralis”, o que permite continuar a apostar neste tipo de eventos.

HISTORIC RALLY FAFE – PROGRAMA HORÁRIO

QUINTA-FEIRA (9 abril)

Shakedown no troço da Lameira (3,72 km) 14h00/18h00

SEXTA-FEIRA (10 abril)

Partida (Câmara Municipal de Fafe) 09h30

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 09h37/09h52

PEC 1 – Santa Quitéria 1 (9,10 km) 10h40

PEC 2 – S. Pedro 1 (7,62 km) 11h43

PEC 3 – Aboim/Luílhas 1 (17,85 km) 12h36

Reagrupamento (Feira Velha) 13h36/13h46

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 13h52/14h20

PEC 4 – Santa Quitéria 2 15h10

PEC 5 – S. Pedro 2 16h13

PEC 6 – Aboim/Luílhas 2 17h06

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 18h06/18h51

Parque Fechado (Feira Velha) 18h59

SÁBADO (11 abril)