Historic Rally Fafe: Christophe Jacob não facilita

A dupla belga Christophe Jacob/Isabelle Regnier, no Ford Escort RS 1800, mantém o comando do Historic Rally Fafe, prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis Históricos em pisos de terra, depois de cumprida a primeira metade da segunda e derradeira etapa. Jacob assinou dois melhores tempos, ganhando vantagem ao seu mais direto adversário, que passou a ser o espanhol Jesus Ferreiro Perez (Ford Escort RS 1800), agora a26s.

Ferreiro recuperou a segunda posição ao samarinês Nemo Mazza (Ford Escort RS) logo no primeiro troço da jornada (Seixoso) e a partir de então aquele último ficava para trás, embora com uma diferença confortável para o quarto classificado, Pas iHapulahti (Volvo 242).

Enquanto isso verificavam-se duas desistências, por despiste. O primeiro a sair de estrada foi o grego Nikolaos Pavlidis (Fiat 131 Abarth), que era oitavo da tabela classificativa, no Seixoso, seguindo-se o australiano Darryn Snooks (Ford Escort RS 1800) – então quarto classificado –, em Montim.

Classificação após PEC 9

1º, Christophe Jacob/Isabelle Regnier (Ford Escort RS 1800), 1h24m30.7s

2º, Jesus Ferreira Perez/Javier Anido Vasquez (Ford Escort RS 1800), a 26.0s

3º, Nemo Mazza/Mauro Marchiori (Ford Escort RS), a 55.5

4º, PasiHapulahti/AnttiNordstrom (Volvo 242), a 2m12.5s

5º, OldrichKovarikJnr/MarekKapic (SkodaFavorit 136L), a 3.20.6

6º, LukasSchindelegger/Helmut Schindelegger (Ford Escort RS 2000 MKII), a 3.40.1

7º, Siegfried Mayr/RenateMayr (Volvo 240), a 4.15.0

8º, Manel ArroyoPerez/MiquelAmblasMadriguera (Porsche 911), a 4.49.5

9º, Jordi Pons/Jan Rosa (Porsche 911), a 9.04.7

10º, Thomas Kuebler/Marco Macedo (Mercedes Benz 500SL), a 11.14.8

Na Taça de Portugal de Clássicos manteve-se o domínio de Filipe Madureira, no Nissan Micra 1.3, face a José Cruz (Porsche 928 S), com Rui Ribeiro (Ford Escort) no terceiro lugar, depois do abandono, por despiste, de Aníbal Rolo (Datsun 1200) em Montim, quando já tinha recuperado o último lugar do pódio.

HISTORIC RALLY FAFE – PROGRAMA HORÁRIO

SÁBADO(11 abril)

Reagrupamento (Feira Velha) 12h51/13h01

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 13h08/13h38

PEC 10 – Seixoso 2 14h31

PEC 11 – Montim 2 15h24

PEC 12 – Lameirinha 2 15h52

Parque Fechado (Praça das Comunidades) 16h37