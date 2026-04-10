Historic Rally Fafe: Christophe Jacob na frente

A primeira metade da etapa inicial do Historic Rally Fafe, prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis Históricos FIA em terra, foi bastante disputada, com três pilotos diferentes a vencerem troços. Christophe Jacob (Ford Escort RS 1800) assumiu a liderança a partir do segundo troço cronometrado.

Daniel Alonso Villaron (Ford Escort RS 2000) foi o mais rápido na classificativa de abertura, superando os Escort de Jesus Ferreiro Perez e Christophe Jacob. No entanto, problemas mecânicos nas duas “especiais” seguintes fizeram-no perder tempo e cair para as últimas posições. Perez, campeão europeu em título na categoria 3, manteve-se sempre na frente, mas em Aboim/Luilhas foi relegado para o terceiro lugar pelo piloto de San Marino, Nemo Mazza (Ford Escort RS). Menos de 8 segundos separam Mazza e Perez, com o australiano Darryn Snooks a fechar o “top 5”, numa demonstração da superioridade dos Ford Escort.

O austríaco Kris Rosenberger (Subaru Impreza Turbo GT), que havia sido o mais rápido no Shakedown, protagonizou a primeira desistência, na sequência de problemas sentidos na classificativa de abertura.

De tarde, os pilotos voltam à estrada para a derradeira passagem pelas mesmas classificativas: Santa Quitéria, S. Pedro e Aboim/Luílhas.

Classificação após PEC 3

1º, Christophe Jacob/Isabelle Regnier (Ford Escort RS 1800), 29m15.5s

2º, Nemo Mazza/Mauro Marchiori (Ford Escort RS), a 10.8s

3º, Jesus Ferreira Perez/Javier Anido Vasquez (Ford Escort RS 1800), a 18.4

4º, DarrynSnooks/StewartSnooks (Ford Escort RS 1800), a 28.8

5º, PasiHapulahti/AnttiNordstrom (Volvo 242), a 42.4

6º, OldrichKovarikJnr/MarekKapic (SkodaFavorit 136L), a 1m26.8s

7º, NikolaosPavlidis/DimitriosAmaxopoulos (Fiat 131 Abarth), a 1.34.0

8º, LukasSchindelegger/Helmut Schindelegger (Ford Escort RS 2000 MKII), a 1.35.5

9º, Siegfried Mayr/RenateMayr (Volvo 240), a 1.36.4

10º, Manel ArroyoPerez/MiquelAmblasMadriguera (Porsche 911), a 1.40.6

Na Taça de Portugal de Clássicos, domínio absoluto de Filipe Madureira (Nissan Micra 1.3), o mais rápido nas três provas classificativas, acumulando 28s de vantagem para José Cruz (Porsche 928S), com Aníbal Rolo (Datsun 1200) já mais distante, a 3m17.7s.

HISTORIC RALLY FAFE – PROGRAMA HORÁRIO

SEXTA-FEIRA(10 abril)

Reagrupamento (Feira Velha) 13h36/13h46

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 13h52/14h20

PEC 4 – Santa Quitéria 2 15h10

PEC 5 – S. Pedro 2 16h13

PEC 6 – Aboim/Luílhas 2 17h06

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 18h06/18h51

Parque Fechado (Feira Velha) 18h59

SÁBADO(11 abril)

Partida (Feira Velha) 09h30

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 09h37/09H52

PEC 7 – Seixoso 1 (9,97 km) 10h45

PEC 8 – Montim 1 (8,63 km) 11h38

PEC 9 – Lameirinha (14,9 km) 12h06

Reagrupamento (Feira Velha) 12h51/13h01

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 13h08/13h38

PEC 10 – Seixoso 2 14h31

PEC 11 – Montim 2 15h24

PEC 12 – Lameirinha 2 15h52

Parque Fechado (Praça das Comunidades) 16h37