Historic Rally Fafe: Christophe Jacob na frente
A primeira metade da etapa inicial do Historic Rally Fafe, prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis Históricos FIA em terra, foi bastante disputada, com três pilotos diferentes a vencerem troços. Christophe Jacob (Ford Escort RS 1800) assumiu a liderança a partir do segundo troço cronometrado.
Daniel Alonso Villaron (Ford Escort RS 2000) foi o mais rápido na classificativa de abertura, superando os Escort de Jesus Ferreiro Perez e Christophe Jacob. No entanto, problemas mecânicos nas duas “especiais” seguintes fizeram-no perder tempo e cair para as últimas posições. Perez, campeão europeu em título na categoria 3, manteve-se sempre na frente, mas em Aboim/Luilhas foi relegado para o terceiro lugar pelo piloto de San Marino, Nemo Mazza (Ford Escort RS). Menos de 8 segundos separam Mazza e Perez, com o australiano Darryn Snooks a fechar o “top 5”, numa demonstração da superioridade dos Ford Escort.
O austríaco Kris Rosenberger (Subaru Impreza Turbo GT), que havia sido o mais rápido no Shakedown, protagonizou a primeira desistência, na sequência de problemas sentidos na classificativa de abertura.
De tarde, os pilotos voltam à estrada para a derradeira passagem pelas mesmas classificativas: Santa Quitéria, S. Pedro e Aboim/Luílhas.
Classificação após PEC 3
1º, Christophe Jacob/Isabelle Regnier (Ford Escort RS 1800), 29m15.5s
2º, Nemo Mazza/Mauro Marchiori (Ford Escort RS), a 10.8s
3º, Jesus Ferreira Perez/Javier Anido Vasquez (Ford Escort RS 1800), a 18.4
4º, DarrynSnooks/StewartSnooks (Ford Escort RS 1800), a 28.8
5º, PasiHapulahti/AnttiNordstrom (Volvo 242), a 42.4
6º, OldrichKovarikJnr/MarekKapic (SkodaFavorit 136L), a 1m26.8s
7º, NikolaosPavlidis/DimitriosAmaxopoulos (Fiat 131 Abarth), a 1.34.0
8º, LukasSchindelegger/Helmut Schindelegger (Ford Escort RS 2000 MKII), a 1.35.5
9º, Siegfried Mayr/RenateMayr (Volvo 240), a 1.36.4
10º, Manel ArroyoPerez/MiquelAmblasMadriguera (Porsche 911), a 1.40.6
Na Taça de Portugal de Clássicos, domínio absoluto de Filipe Madureira (Nissan Micra 1.3), o mais rápido nas três provas classificativas, acumulando 28s de vantagem para José Cruz (Porsche 928S), com Aníbal Rolo (Datsun 1200) já mais distante, a 3m17.7s.
HISTORIC RALLY FAFE – PROGRAMA HORÁRIO
SEXTA-FEIRA(10 abril)
Reagrupamento (Feira Velha) 13h36/13h46
Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 13h52/14h20
PEC 4 – Santa Quitéria 2 15h10
PEC 5 – S. Pedro 2 16h13
PEC 6 – Aboim/Luílhas 2 17h06
Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 18h06/18h51
Parque Fechado (Feira Velha) 18h59
SÁBADO(11 abril)
Partida (Feira Velha) 09h30
Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 09h37/09H52
PEC 7 – Seixoso 1 (9,97 km) 10h45
PEC 8 – Montim 1 (8,63 km) 11h38
PEC 9 – Lameirinha (14,9 km) 12h06
Reagrupamento (Feira Velha) 12h51/13h01
Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 13h08/13h38
PEC 10 – Seixoso 2 14h31
PEC 11 – Montim 2 15h24
PEC 12 – Lameirinha 2 15h52
Parque Fechado (Praça das Comunidades) 16h37
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