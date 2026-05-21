Historic Acropolis Rally com participação recorde

O FIA European Historic Rally Gravel Championship prossegue este fim de semana na Grécia, com o Historic Acropolis Rally a receber a segunda ronda da temporada de 2026. A prova, uma das mais emblemáticas do calendário internacional de ralis históricos, reúne um recorde de 63 inscritos, inclui 13 especiais e mais de 160 quilómetros cronometrados, num desafio marcado pela dureza das estradas de terra gregas, pelo calor e pela exigência física e mecânica.

Depois da ronda inaugural em Fafe, o campeonato muda de cenário, mas não perde intensidade. Se em Portugal o arranque da época foi pautado por forte competitividade, na Grécia as equipas enfrentam um teste de resistência de natureza muito distinta, em troços de montanha tradicionalmente associados a uma das provas mais duras da história do rali europeu.

Jacob chega líder, Latvala reforça cartel

Christophe Jacob e Isabelle Regnier apresentam-se na Grécia na liderança do campeonato, depois de terem conquistado em Fafe a primeira vitória da dupla belga no Europeu Histórico de Terra, ao volante de um Ford Escort RS 1800. O Acropolis, contudo, deverá colocar dificuldades muito diferentes à equipa, perante um terreno mais agressivo e seletivo.

Um dos principais focos de atenção estará também em Jari-Matti Latvala. O antigo piloto oficial do Mundial de Ralis regressa ao evento depois de ter vencido a edição do ano passado e volta a competir na Grécia ao lado de Tomiya Maekawa, num Toyota Celica Turbo 4WD ST185. A sua presença acrescenta experiência e notoriedade a uma lista de inscritos particularmente forte.

Máquinas icónicas marcam edição de 2026

A prova contará com 21 equipas internacionais, sinal claro da crescente projeção do campeonato e do renovado interesse em torno do Historic Acropolis Rally. Entre os nomes de relevo estão ainda George Reitsperger e Herbert Knödl, que regressam ao evento num Ford Sierra RS Cosworth 4×4 pela primeira vez em dez anos, bem como Lukas e Helmut Schindelegger e a dupla formada por Nemo Mazza e Mauro Marchiori.

Lamia estreia quartel-general

A diversidade do pelotão volta a ser uma das imagens de marca da competição, com presença alargada de Ford Escort, mas também de Porsche 911, Lancia e Subaru, num alinhamento que cruza diferentes épocas e escolas do rali histórico. A edição de 2026 terá ainda Lamia como centro operacional pela primeira vez desde o relançamento moderno da prova, enquanto a partida cerimonial decorrerá em Termopilas.

O rali arranca a 22 de maio e prolonga-se por dois dias de competição, antes da chegada cerimonial a Atenas. Num campeonato ainda em fase inicial, a ronda grega poderá começar a definir tendências numa temporada que tem vindo a ganhar peso competitivo e expressão internacional.

FOTO FIA