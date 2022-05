Hélder Miranda suplantou a dureza do Rali de Portugal | AutoSport

Hélder Miranda , uma vez mais, logrou chegar a Matosinhos não sem que tivesse enfrentado quatro dias de extrema dureza. Foi uma verdadeira saga a participação do piloto de Cabeceiras de Basto, que teve a seu lado Hugo Pereira na edição 2022 do Vodafone Rali de Portugal. Ao longo dos quatro dias de prova, a dupla do Renault Clio RS R3T viu-se submetida a um desafio que, a espaços, se transformou num verdadeiro calvário.

E tudo começou logo no arranque, que aconteceu na quinta-feira em Coimbra: “não tenho palavras para a desilusão com a organização. Fizemos a Super Especial à meia-noite (!), sem público e ainda com o desrespeito de já terem retirado toda a publicidade do rali, como se nós não fizéssemos parte da prova. Inaceitável!”.

A etapa de sexta-feira, quase integralmente percorrida no centro do país, revelou-se um “osso duro de roer”. O piloto destaca “o facto de termos passado nas classificativas com o piso já totalmente destruído. Depois, por a organização não ter tido sensibilidade para perceber que tinha de dar um tempo maior entre partidas, andamos sempre a sofrer com o pó de outros concorrentes mais lentos. Mesmo assim e tendo os pneus Kumho como um forte aliado, conseguimos suplantar todas as armadilhas e rumamos a Lousada com o carro em boas condições e cientes de que tínhamos feito um bom trabalho”.

E seria já na Super Especial realizada na Pista da Costilha que aconteceria o pior. Como explica o piloto, a passagem por Lousada “estava a correr bem, a divertir-nos quando no salto, aterramos mal e partimos a blindagem do motor e os radiadores. Não pudemos regressar pelos próprios meios à Exponor. Fomos de reboque e felizmente a equipa da CRN foi fantástica e pudemos estar à partida da etapa de Sábado, já em Super Rali”.

Os dias de sábado e domingo viram a dupla a rodar sem problemas, com um bom ritmo, destacando Hélder Miranda “os troços magníficos que fomos percorrendo. Destaco, obviamente, Cabeceiras, pois é sempre incrível correr perante os nossos conterrâneos, amigos e família e sinto muito orgulho pela classificativa ser espetacular e estar num estado perfeito!”.

Hélder Miranda e Hugo Pereira terminaram assim mais um Rali de Portugal, almejando serem segundos nas contas do Grupo RC4, sétimos entre os portugueses e terminando dentro do Top 40 da geral.

O piloto fez um rescaldo “muito positivo da nossa exibição. Estamos felizes com o que conseguimos fazer no rali e, obviamente, agradecidos por todo o apoio que sentimos ao longo da prova”, não deixando, no entanto, de “lamentar a falta de respeito que, uma vez mais, a organização teve. Desorganização na Exponor, quando a prova ainda estava a decorrer e sermos forçados a passar no pódio sem receber o troféu dos RC4, transformando um momento protocolar num simples desfile”.