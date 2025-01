Hankook e Rally Series promovem Test Rally Day

A Hankook e a Rally Series promovem um Test Rally Day oficial no próximo dia 8 de fevereiro na PEC da Lagoa – Fafe.

O Parque de assistência do teste será no largo de Lagoa, as equipas que marcarem presença podem andar das 10h00 às 17h00, a Hankook, que como se sabe é marca oficial de pneus do WRC, estará presente com um engenheiro a explicar a sua entrada com o produto nos campeonatos nacionais, sendo que não será obrigatório às equipas presentes usarem pneus da Hankook. É de uso livre, cada um pode usar os seus pneus. O Boletim de inscrição está disponível AQUI