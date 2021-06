Há uma nova competição de Ralis nos Açores: Troféu de Ralis de Terra dos Açores | AutoSport

Há uma nova competição de ralis nos Açores, dá pelo nome de Troféu de Ralis de Terra dos Açores e é o resultado da mais recente parceria entre o Clube Automóvel do Faial (CAF) e o Grupo Desportivo Comercial (GDC).

Os únicos dois clubes açorianos organizadores de ralis em pisos de terra uniram forças e criaram um troféu onde incluem os eventos por si organizados no âmbito do Campeonato dos Açores de Ralis, dotando a nova competição de inovação e, como é seu timbre, de condições vantajosas para quem nele quiser participar.

Com o objetivo de trazer novos valores para a modalidade e para os ralis em pisos de terra, surgem duas categorias que aproveitam a regulamentação nacional para os ralis regionais, a primeira novidade chega com a inclusão das viaturas TT, podendo ser esta uma viragem de página no desporto motorizado açoriano, com a aposta em verdadeiras máquinas TT nos Açores. A segunda é a criação de uma competição Júnior para pilotos com idade até 27 anos. Mais atentos à realidade da região, o novo troféu dá igual protagonismo às viaturas de tração não integral (2WD ou 2RM), assim como permite que os concorrentes formem equipas, de/até três pilotos por formação, sem custos adicionais. Ainda na vertente desportiva, está pensado um sistema de pontuação apelativo, em que os pilotos que concluam cada um dos eventos, obterão duas pontuações por prova, e ainda pontuação extra por cada prova especial de classificação cumprida.

Em termos de valores de investimento, a inscrição por prova é simbólica, ficando cifrada em 10,00 €. Já no que concerne a prémios, está preconizado um lote interessante de incentivos de modo que a nova competição reúna o maior número de participantes. Os primeiros três classificados absolutos receberão prémios pecuniários no valor de mil, quinhentos e duzentos cinquenta euros, respetivamente. Os vencedores das competições 2WD/2RM e TT recebem, respetivamente, quatrocentos e duzentos litros de combustível a usar na época seguinte. Os pilotos da formação vencedora em Equipas, beneficiam da oferta da taxa de inscrição nos eventos do Troféu da época seguinte, e o melhor Júnior receberá quatro pneus de oferta. A estes prémios juntam-se ainda facilidades na deslocação de pessoas e viaturas a providenciar por ambos os clubes. Finalmente, os concorrentes beneficiarão de mediatização e promoção na internet, redes sociais e órgãos de comunicação social, a providenciar pela organização.

O TRTA, sigla pela qual será também mencionado o novo Troféu de Ralis de Terra dos Açores, terá o seu início já no próximo fim de semana, com a realização do XXXII Além Mar Rali – Ilha Azul, que se realiza na ilha do Faial, entre 2 e 3 de julho. Segue-se-lhe o 55th Azores Rallye, que acontece na ilha de São Miguel, entre 16 e 18 de setembro. As decisões do TRTA serão tomadas na última prova, o Além Mar Rali, realizado igualmente na ilha de São Miguel, entre 26 e 27 de novembro.