Guimarães Rally Show: asfalto da cidade Berço volta a receber ralis

No próximo fim de semana, no sábado, dia 19 de julho, realiza-se o Guimarães Rally Show by Škoda M & Costas, um evento que marca o regresso do Rally às estradas de Guimarães, após vários anos de ausência.

Organizado pelo Motor Clube de Guimarães, em parceria com o Município de Guimarães e a Irmandade da Penha, este evento promete espetáculo e adrenalina.

Utilizando as estradas da mítica serra da Penha, que já foram palco de inúmeras especiais, desde o Rally de Portugal, passando pelo Rally Cidade de Guimarães, e que alberga também a quase centenária Rampa da Penha, este traçado desafiante e rodeado de uma incrível beleza natural, vai fazer vibrar todos os amantes da modalidade.

Para completar a vertente desportiva, será também realizada uma Super Especial em Creixomil, tendo como base o Multiusos de Guimarães, percorrendo as estradas em seu redor.

No Multiusos de Guimarães estará também situado o parque de assistência, a fanzone com exposição de viaturas e venda de merchandising. Para terminar o dia em beleza, DJ Sunset Party a iniciar às 19 horas.

Nas palavras de Emanuel Moreira, presidente da direção do MCG: “O regresso dos ralis a Guimarães era o grande objetivo deste mandato, foi um caminho longo e difícil, e que só foi possível devido ao esforço e dedicação do Sr. Vereador do Desporto, Dr. Nélson Felgueiras, com quem traçamos um plano de intervenção para devolver a Guimarães o desporto automóvel. Este plano tem cerca de três anos de desenvolvimento, e contempla também o nascimento do Guimarães Motor Revival. O Guimarães Rally Show é o passo natural a dar neste momento, para que no futuro se possa pensar em crescer, e trazer provas oficiais.

O final do Rali Cidade de Guimarães deixou um vazio enorme em todos aqueles que amam este desporto, e com este regresso, é como que um sonho cumprido, não só o nosso, mas de todos os aficionados de Guimarães.

Agradecer aos parceiros que tornaram isto possível, o Município de Guimarães, a Irmandade da Penha, na pessoa do Sr. Dr. Roriz Mendes, que tem sido determinante para a realização deste evento, aos nossos patrocinadores principais, à Škoda do Grupo M. & Costas, e à Retificadora de Guimarães, parceiros já de longa data, que mais uma vez disseram sim à chamada. À cooperativa Tempo Livre, pela ajuda e apoio com o espaço do Multiusos e à Auriol Sport. Agradecemos também a todos os pilotos que desde o primeiro dia mostraram entusiasmo para participar no nosso evento, e celebrar assim este regresso.” Estão assim reunidas as condições para um excelente evento, dia 19 de julho, em Guimarães.