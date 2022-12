Campeões 2022: Gonçalo Henriques vence FPAK Junior Team | AutoSport

Boa iniciativa da FPAK, com o FPAK Junior Team, competição que deu oportunidade a seis jovens, apadrinhados pelo mesmo número de equipas (Befast; Domingos Sport; PT Racing; Racing4You, Sports&You, The Racing Factory), de despontar no automobilismo nacional. Novos valores que tanto são necessários no desporto automóvel, num projeto com o suporte financeiro da entidade federativa. Seis KIA Picanto GT, entregues a seis diferentes equipas, com seis jovens pilotos a lutar pelo prémio final, uma época em 2023 no CPR com um Rally5.

O triunfo no FPAK Junior Team foi para Gonçalo Henriques/António Santos com Rafael Cunha/Gonçalo Cunha a levar a luta até ao último metro do derradeiro troço, no Rali de Viana do Castelo.

Só as duas duplas poderiam almejar o prémio à entrada da última prova, numa competição em que

Rafael Cunha liderava com seis pontos de avanço para Gonçalo Henriques à entrada do último rali, com o piloto da Domingos Sport, que vinha de dois triunfos seguidos face ao adversário da Racing 4You, a dar a volta ao texto na prova decisiva.

Com o desenrolar do ano cedo se percebeu que seriam as duplas da Domingos Sport e Racing 4You a destacar-se, venceu Gonçalo Henriques, e agora para 2023 era interessante podermos ter, pelo menos tanta boa competição quanto a que existiu em 2022, em que tudo só se decidiu no último rali do ano.

Eis a lista completa do FPAK Júnior Team 2022: Befast, José Pedro Quintas/Jorge Carvalho; Domingos Sport, Gonçalo Henriques/António Santos; PT Racing, Danny Carreira/Bruno Abreu; Racing4You, Rafael Cunha/Gonçalo Cunha, The Racing Factory, José Maria Bastos/António Pereira e Sports &You, Mariana Machado/Pedro Dias da Silva.