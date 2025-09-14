Giovanni Fariña Conquista a Peugeot Rally Cup Ibérica por um ponto

Final eletrizante no Rali Princesa das Astúrias

Giovanni Fariña e Alejandro Rodríguez sagraram-se campeões da Peugeot Rally Cup Ibérica 2025, após uma final de cortar a respiração no Rali Blendio Princesa das Astúrias – Ciudad de Oviedo.

A dupla garantiu o título pela margem mínima de um ponto, num ano de intensa competição contra adversários de Portugal e Espanha, inscrevendo os seus nomes no Quadro de Honra da competição como os oitavos pilotos e navegadores a alcançar tal distinção.

Miguel García e Osel Román, vencedores deste rali asturiano, a sua única vitória da época, tudo fizeram para alcançar o título ibérico, mas viram o objetivo escapar por escassa diferença.

Concluíram o rali à frente de Aritz Iriondo/Joseba Sanchez por 48,1 segundos e de Javier Cañada/Aday Ortiz por 1 minuto e 57,3 segundos. Apesar da vitória no rali, alcançada com uma estratégia calculada e apenas um melhor tempo em troço, a dupla ficou a um ponto do cetro de campeões.

Batalha intensa e reviravoltas decisivas

O segundo dia do Rali Princesa das Astúrias iniciou-se com Sergí Perez e Nahuel Barba a registarem os melhores tempos nos primeiros troços. Ricardo Sousa, um dos candidatos ao título, enfrentou problemas mecânicos desde cedo, culminando na sua desistência no troço seguinte. O mesmo infortúnio atingiu o uruguaio, que não completou o troço de Acuartelamento Cabo Noval 1 após um salto violento.

Giovanni Fariña, por sua vez, registou o melhor tempo em Acuartelamento Cabo Noval 1, superando Sergí Perez por 2,2 segundos. Entretanto, Miguel García ascendeu ao segundo lugar, aproximando-se da liderança. Contudo, a prova de Fariña sofreu um revés com um furo na primeira passagem pela especial de Llarena, resultando numa perda significativa de tempo. Aritz Iriondo venceu esta especial, que serviu de Power Stage, seguido por García e Jordi San Andrés, que somaram valiosos pontos extra – 3, 2 e 1 ponto, respetivamente.

No final da manhã, a classificação da Peugeot Rally Cup Ibérica sofreu novas alterações: Miguel García assumiu a liderança, com Aritz Iriondo a 13 segundos e Javier Cañada a quase minuto e meio. Giovanni Fariña caiu para o quinto lugar, a cerca de 90 segundos do quarto posto, posição que, em determinadas condições, ainda lhe permitia sonhar com o título.

O epílogo de uma época inesquecível

A tarde prometia reações intensas por parte dos diferentes concorrentes. Nos 13,48 km de Monte Areo-Carreño 2, Giovanni Fariña iniciou um esforço de recuperação, batendo Miguel García por 3,2 segundos e Jordi San Andrés por 3,7 segundos, embora estas diferenças fossem insuficientes para recuperar qualquer posição na geral do troféu.

No troço seguinte, Acuartelamento Cabo Noval 1, Fariña, com resiliência, foi novamente o mais rápido, beneficiando da desistência de Jordi San Andrés para ascender ao tão desejado quarto lugar. O piloto oriundo de Tenerife voltava assim a sonhar com o título.

A especial de Llarena encerrou o dia, o rali e a época. García registou finalmente um melhor tempo neste rali, enquanto Fariña apenas ansiava pelo controlo final do troço e do rali, para finalmente poder descontrair e celebrar com a sua equipa e familiares.

Título atribuído pela margem mínima

Com a vitória no Rali Princesa de Asturias e os dois pontos extra conquistados na Power Stage, Miguel García e Osel Román acumularam um total de 27 pontos neste rali, para um acumulado da época de 65 pontos. Contudo, esta pontuação revelou-se insuficiente para suplantar os 66 pontos finais de Giovanni Fariña e Alejandro Rodríguez.

Fariña e Rodríguez sagraram-se assim campeões da Peugeot Rally Cup Ibérica pela margem mínima de um ponto, mesmo após descartarem os 12 pontos da sua pior prestação em 2025. Os 14 pontos conquistados nas Astúrias foram decisivos para a conquista do título.

García e Román terminam esta oitava temporada do troféu ibérico com o estatuto de vice-campeões, superando os portugueses Ricardo Sousa e Luís Marques (43 pontos), e Javier Cañada e Aday Ortiz (42 pontos), ficando também eles um ponto à frente. A conquista do título garante a Fariña e Rodríguez acesso ao Grande Prémio Final atribuído pela organização, um programa oficial em 2026 aos comandos de uma viatura da categoria Rally2 da divisão de competição Stellantis Motorsport, com a opção de escolher um dos campeonatos nacionais dos dois países.