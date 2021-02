Gilles Panizzi: “Este Hyundai I20 R5 é um dos melhores carros de ralis que já me passou pelas mãos”

Gilles Panizzi, piloto que dispensa apresentações, voltou recentemente aos comandos de um carro de ralis, já que testou as últimas evoluções trazidas para o Hyundai i20 R5, um motor mais avançado e novos amortecedores. O teste foi em asfalto e o mais surpreendente foram as palavras do francês no fim do teste: “Este Hyundai I20 R5 é um dos melhores carros de ralis que já me passou pelas mãos”, disse o piloto que já guiou carros como o Mitsubishi Lancer Evo VI, Peugeot 208 T16, Proton Satria Neo S2000, Peugeot 207 S2000, Renault Clio S1600, Škoda Fabia WRC, Mitsubishi Lancer WRC, Peugeot 206 WRC, Subaru Impreza S5 WRC ’98, Subaru Impreza WRX, Peugeot 306 Maxi, Peugeot 306 S16, Peugeot 106 Rallye, Lancia Delta HF Integrale, Peugeot 106 XSI, Peugeot 309 GTI 16, Lancia Delta Integrale, Renault 5 GT Turbo e Opel Manta GT/E. Colocando as coisas em contexto, por aqui se percebe o que são os R5 hoje em dia…

FOTOS CPT Enjolras Racing