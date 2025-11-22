Gil Freitas vence Rally Madeira Legend após liderar do princípio ao fim

Gil Freitas, ao volante de um Subaru Impreza WRC S14, sagrou-se vencedor do Rally Madeira Legend, uma organização do Club Sports da Madeira que voltou a reunir alguns dos modelos mais icónicos dos ralis.

A dupla Gil Freitas/Duarte Miranda liderou a prova desde a primeira classificativa, terminando à frente de Carlos Fernandes (Mitsubishi Carisma GT) com uma vantagem de 13,1 segundos. Filipe Pires, em Mitsubishi Lancer Evolution X, fechou o pódio.

FOTOS Rally Madeira Legend

Noites à antiga em trilhos madeirenses

O evento arrancou com uma cerimónia de partida junto à Avenida Arriaga, em frente à sede do clube organizador. Na primeira noite, a caravana cumpriu dupla passagem noturna pelo troço do Santo da Serra, numa evocação dos velhos tempos dos ralis, quando as corridas se prolongavam noite dentro.

Gil Freitas impôs-se logo no início, registando o melhor tempo na primeira classificativa e construindo uma vantagem confortável, apesar das condições traiçoeiras de piso húmido.

Luta intensa pelas posições de topo

Ao longo das oito especiais, a liderança de Freitas raramente foi posta em causa, mas a disputa pelos restantes lugares do pódio manteve-se renhida. Filipe Pires destacou-se na segunda ronda noturna, enquanto Carlos Fernandes aproveitou o segundo dia para vencer em Palheiro Ferreiro e Meia Serra, subindo ao segundo lugar.

Renato Travaglia, ao volante de um BMW M3 E30, e Bernardo Sousa, num Ford Fiesta S2000, também estiveram em bom plano, fechando o top cinco.

Ambiente de festa e espetáculo

Para além dos concorrentes elegíveis à classificação geral, o Rally Madeira Legend recebeu muitos participantes no grupo Legend Show, cuja atuação se centrou no espetáculo. Entre estes, destacaram-se pilotos como José Jarimba, muito acarinhado pelo público, com o seu Toyota Starlet, pela condução vistosa e pela animação proporcionada ao longo dos troços madeirenses.

Condições desafiantes e emoção até ao fim

O piso húmido, especialmente nas descidas do Santo da Serra para a Fonte de Santo António, testou a perícia dos pilotos e contribuiu para uma competição disputada até ao derradeiro quilómetro. Apesar das diversas alterações nas posições intermédias, Gil Freitas manteve sangue-frio e selou uma vitória categórica numa prova marcada pelo equilíbrio, nostalgia e muito espetáculo.

Os concorrentes estão, nesta altura, em reagrupamento em Santana, antes de regressar ao Funchal, cidade em que, extra competição, se disputa uma prova de slalom a partir das 17h45.