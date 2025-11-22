Gil Freitas mantém comando do Rally Madeira Legend
Gil Freitas continua na frente do Rally Madeira Legend depois de cumprida a primeira secção do segundo dia de competição. O piloto do Subaru Impreza WRC S14 detém um avanço de 9,4 segundos para o segundo classificado, que agora é Carlos Fernandes. O piloto com Mitsubishi Carisma GT venceu as duas classificativas já cumpridas esta manhã, as primeiras passagens por Palheiro Ferreiro e Meia Serra. No terceiro posto está agora Filipe Pires, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evolution X, a 1,3 segundos do adversário à sua frente.
O lote dos cinco primeiros classificados inclui ainda o italiano Renato Travaglia, dispondo de um BMW M3 E30, e Bernardo Sousa, aos comandos do Ford Fiesta S2000 com que foi campeão nacional em 2010. Após um reagrupamento na Camacha, a manhã deste sábado contempla nova ronda pelos troços cronometrados já cumpridos no arranque do dia. Os concorrentes têm se queixado do piso húmido, condições que se devem manter devido às condições climatéricas nas serras madeirenses.
