Gil Freitas é o vencedor do Rally Madeira Legend

Gil Freitas, com um Subaru Impreza WRC S14, venceu o Rally Madeira Legend, organização do Club Sports da Madeira que liderou em toda a sua extensão.

O piloto terminou a oitava e última classificativa do programa com um avanço de 13,1 segundos para Carlos Fernandes, ao volante de um Mitsubishi Carisma GT. O lugar mais baixo do pódio é ocupado por Filipe Pires num Mitsubishi Lancer Evolution X.

Os concorrentes estão, nesta altura, em reagrupamento em Santana, antes de regressar ao Funchal, cidade em que, extra competição, se disputa uma prova de slalom a partir das 17:45.

Muito espetáculo no Rally Madeira Legend

São muitos os concorrentes no Rally Madeira Legend cuja prestação não é levada em conta para a classificação do evento. Esse é o caso dos participantes incluídos no grupo Legend Show.

No entanto, muitos destes pilotos são dos mais acarinhados pelo público devido à espetacularidade das suas passagens nos troços cronometrados. Neste grupo tem de ser incluído José Jarimba e o seu Toyota Starlet.