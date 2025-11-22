Gil Freitas ‘apertado’ por Filipe Pires no Rally Madeira Legend

Líder desde a primeira classificativa do evento, Gil Freitas, com um Subaru Impreza WRC S14, tem visto o seu comando no Rally Madeira Legend ameaçado ao longo do segundo dia de competição. Segundo esta manhã, Filipe Pires, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evolution X, chegou a passar pelo terceiro posto mas conseguiu concluir as duas primeiras rondas do dia na segunda posição, a 1,8 segundos da frente. Carlos Fernandes levou o seu Mitsubishi Carisma GT ao triunfo em três dos quatro troços cronometrados já disputados hoje mas teve uma má prestação em Meia Serra 2 e desceu ao quarto posto.

O último lugar do pódio intermédio é ocupado por Renato Travaglia que, com o bonito BMW M3 E30, está a 1,8 segundos de Filipe Pires. Bernardo Sousa, num Ford Fiesta S2000, fecha o lote dos cinco primeiros classificados. O programa competitivo da organização do Club Sports da Madeira contempla agora a disputa das provas especiais de classificação da Serra d’Água e Boaventura, antes de um reagrupamento em Santana e o regresso ao Funchal, cidade que acolhe, extra competição, uma prova slalom a partir das 17:45.