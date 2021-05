Gil Antunes leva Dacia Sandero Rally2 Kit ao Rallye das Camélias | AutoSport

Com um programa desportivo bastante preenchido e depois dos pisos de terra de Vieira do Minho e Aboboreira, Gil Antunes estreia-se esta época em provas de asfalto já no próximo fim de semana, dias 14 e 15 de maio, com a presença no Rallye das Camélias.

Um evento realizado nas regiões de Cascais, Sintra e Mafra que o piloto aguarda com expectativa: “Este é um rali com um significado muito especial para nós. Além de corrermos em ‘casa’, o que é sempre bastante motivador, é uma prova que traz de volta os ralis a uma área geográfica histórica para a modalidade”, enalteceu Gil Antunes, que acrescenta: “Por outro lado, é muito gratificante podermos correr na região onde se localizam grande parte dos nossos patrocinadores, a quem muito agradecemos todo o apoio e confiança no nosso projeto.”

Disputado em zonas míticas do panorama dos ralis em Portugal, o piloto tem como objetivo lutar pelos lugares cimeiros com o seu Dacia Sandero Rally2 Kit: “Estamos empenhados em alcançar um bom resultado, ao mesmo tempo que queremos evoluir o setup do nosso carro em asfalto. É uma prova que, pelas suas características, nos vai levar a imprimir um ritmo diferente do que experimentámos até aqui, o que é muito positivo.”

Esta será a primeira de cinco rondas em asfalto no calendário da equipa para 2021, revestindo-se por isso de uma importância acrescida: “É um contacto fundamental para a nossa evolução ao longo da época e para recolhermos o máximo de dados e informação neste ambiente, com o intuito de melhorar o desempenho do nosso Dacia. A motivação é grande e acreditamos que será uma boa prova”, finalizou o piloto.

O Rallye das Camélias é composto por cinco especiais de classificação e um total de 59.68 quilómetros cronometrados.