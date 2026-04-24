Gil Antunes estreia Škoda Fabia Rally2 no Rali das Camélias e aponta ao pódio em casa

Gil Antunes apresenta-se no Rali das Camélias com uma dupla novidade de peso: a estreia da equipa num Škoda Fabia Rally2 e a ambição assumida de lutar pelos lugares do pódio nas estradas da sua freguesia. A prova, agendada para este fim de semana, ganha assim um significado especial para o piloto de Aruil, em Sintra, que celebra 20 anos de carreira no automobilismo precisamente num rali disputado em casa.

Navegado por Diogo Correia, Gil Antunes será a terceira equipa a arrancar para um percurso de 283 quilómetros, dos quais cerca de 73 serão disputados ao cronómetro. A introdução do troço de Almargem do Bispo, integrado pela primeira vez no itinerário da prova, reforça o simbolismo de uma participação que junta dimensão competitiva e forte ligação ao território da equipa.

Estreia do Rally2 marca momento simbólico

A presença no Rali das Camélias representa um dos momentos mais marcantes da carreira de Gil Antunes, não apenas pelo contexto local, mas também pela estreia ao volante de um carro da categoria Rally2.

Apesar de se tratar de uma viatura ainda desconhecida para a dupla, o piloto assume o objetivo sem hesitações. “Vamos atacar para tentar o pódio”, afirmou, sublinhando que o entusiasmo pela estreia do Škoda Fabia Rally2 aumenta a motivação para uma prova já de si especial.

Gil Antunes recorda que, em 2025, venceu o Rali de Lisboa entre os concorrentes de duas rodas motrizes, mas reconhece que o desafio é agora de outra dimensão. O facto de competir numa classificativa situada na sua freguesia, perante amigos, familiares e adeptos habituais, acrescenta uma componente emocional rara à participação.

Diogo Correia acompanha ano de celebração

A temporada de 2026 assinala o 20.º aniversário da carreira de Gil Antunes, efeméride que o piloto decidiu celebrar convidando vários navegadores que o acompanharam ao longo do percurso. No Rali das Camélias, essa responsabilidade caberá a Diogo Correia, co-piloto também natural de Sintra e companheiro de títulos anteriores.

“É bom acompanhar o Gil neste ano de celebração. Poder navegar nestas estradas, aqui na nossa freguesia, é algo único para nós”, afirmou Diogo Correia, destacando o carácter inédito de ver um troço passar literalmente à porta de casa.

Estratégia passa por ritmo e adaptação

Apesar da ambição competitiva, a equipa aponta para uma abordagem equilibrada, centrada na adaptação progressiva ao Škoda Fabia Rally2 e na gestão do ritmo ao longo da prova. O objetivo passa por explorar o potencial do novo carro sem entrar em excessos que possam comprometer uma presença na luta pelos lugares cimeiros.

Num rali com vários candidatos fortes à vitória, Gil Antunes surge assim como um nome a seguir com atenção, conjugando conhecimento das estradas, motivação extra e uma nova ferramenta técnica com argumentos para o aproximar da frente.