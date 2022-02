Gil Antunes: “estávamos com bom andamento e a discutir a prova” | AutoSport

Gil Antunes e Alexandre Ramos estiveram em destaque no Rali das Camélias. Ganharam dois troços e estavam na luta pela vitória quando sofreram um furo: “Custa muito perder assim um segundo lugar, no mínimo, mas os ralis são mesmo assim. Entrámos muito bem, estávamos com um bom andamento e a discutir a prova com pilotos muito experientes e em carros mais evoluídos. Contudo, os dois últimos troços em Sintra acabaram por nos condicionar, principalmente aquele furo logo no início da última especial. Ainda assim, este é o rali onde me sinto em casa, foi muito bom ter o apoio de familiares, vizinhos e amigos. Vamos tentar novamente a vitória para o ano!”, disse Gil Antunes.