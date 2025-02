Gil Antunes azarado no Rali das Camélias: agora vem aí a Peugeot Rally Cup Ibérica

Gil Antunes e Alex Ramos tiveram um sábado azarado no Rally das Camélias que passou pelas estradas de Sintra e Mafra, a dupla não desanimou e já está de olhos postos nas próximas provas.

A dupla começou por obter um bom ritmo logo na primeira especial cronometrada ao conquistar um 5º lugar na mesma, ao volante do Dacia Sandero Rally 2 Kit, um automóvel com o qual a equipa não competia há cerca de um ano. Na segunda especial o azar bateu à porta de Gil Antunes e Alex Ramos que partiram uma manga de eixo ao Dacia Sandero, o que impossibilitou a continuidade na prova.

Embora o fim de semana não tenha ocorrido conforme as expectativas, piloto e co-piloto não desanimam: “Estávamos a divertir-nos bastante e a fazer quilómetros em equipa, o que era o principal objetivo deste rali, infelizmente, tivemos este percalço que resultou num abandono muito precoce, mas já estamos a pensar na próxima, o ano vai ser interessante e desafiante”, diz o piloto.

Para Alex Ramos, este rali “soube a pouco”: “Estava-me a adaptar à condução do Gil e a ditar notas, este rali seria um ótimo teste para aperfeiçoar algumas coisas, mas os azares acontecem e o ano ainda agora começou.”

A equipa Gil Antunes Competição terá um ano muito preenchido já que vai participar no Peugeot Rally Cup Ibérica com o Peugeot 208 Rally 4, um troféu monomarca muito competitivo e com provas além fronteiras: “Decidimos fazer o Troféu Peugeot Rally Cup Ibérica este ano, será mais uma excelente experiência para nós, uma boa forma de nos mantermos no ativo e de ganharmos alguma competitividade, pois é isso que estes troféus monomarca com automóveis iguais promovem. Nós terminamos agora um bonito capítulo em que estivemos 10 anos ligados ao Grupo Renault e iniciamos outro ao recuperarmos uma parceria com a Sofrapa que tem ligações ao Grupo Stellantis”, revela Gil Antunes. A próxima prova da dupla Aruilense é já o Rally Casinos do Algarve dias 28 e 29 de março.