Gil Antunes: “as Camélias são sempre um rali muito entusiasmante”

Gil Antunes e Alex Ramos vão atacar as estradas de Sintra e Mafra ao volante do Dacia Sandero Rally 2 Kit, o objetivo da dupla é estar entre os lugares do pódio.

O piloto de Aruil volta aos ralis a tempo inteiro este ano de 2025. Embora não tenha ainda revelado a grande novidade, surge no Rally das Camélias com novos patrocinadores e com um novo navegador, Alex Ramos, que irá acompanhar o piloto em metade das provas do ano, as restantes terão, a ditar notas, o co-piloto Diogo Correia.

Gil Antunes está de volta aos comandos do Dacia Sandero Rally 2 Kit, automóvel com que já conquistou pódios no Rally das Camélias: “O Rally das Camélias é sempre muito importante para nós porque é o Rali da nossa terra, onde temos muitos amigos e familiares a apoiar. O nosso objetivo é andar bem, vamos tentar ficar entre os lugares do pódio, o que sabemos que é possível. Além do forte andamento que queremos ter, queremos ainda brindar o público com muito espetáculo e, obviamente, dar visibilidade aos nossos patrocinadores”, diz o piloto do Dacia.

Já o copiloto Alex Ramos está expectante por voltar a cantar notas ao piloto e amigo Gil: “As Camélias são sempre um rali muito entusiasmante. Como disse o Gil, é o rali da nossa zona e, por isso, queremos andar bem. Eu estou particularmente satisfeito por voltar a estar ao lado deste piloto no Rali das Camélias mas também na sua época desportiva. Poder andar no Dacia Sandero R4 é um privilégio.”

Para 2025 as novidades não são inteiramente reveladas no Rali das Camélias, mas Gil Antunes, Alex Ramos e Diogo Correia terão um ano atarefado com algumas provas além-fronteiras: “Este ano vamos ter um ano muito preenchido, com um automóvel diferente e estamos muito empolgados para mais este desafio que se vai juntar ao nosso imenso currículo”, diz o piloto.

O Rally das Camélias vai para a estrada já no dia 8 de fevereiro, este sábado, tem 61 quilómetros cronometrados de especiais e esperam-se milhares de espetadores ao longo de todo o rali.