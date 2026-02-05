Gil Antunes arranca 20º ano de carreira com Škoda Fabia Rally2 no Rally das Camélias

Gil Antunes inicia a temporada de 2026 em grande estilo, celebrando duas décadas de carreira no automobilismo com a participação no Rally das Camélias ao volante de um Škoda Fabia Rally2, navegado por Diogo Correia, com quem conquistou o título nacional de ralis nas duas rodas motrizes em 2019.

Palmarés recheado em 20 anos de competição

Com um historial de 20 anos nos ralis, o piloto de Aruil estreou-se em 2006 no Rally dos Carreiros, vencendo logo em 2007 o Troféu Regional de Ralis de Alenquer (2RM). Ao longo da carreira, sagrou-se campeão Norte, Sul e por duas vezes Centro de Ralis (2RM), venceu o Troféu Modelstand, o Open de Ralis, foi três vezes vencedor do Grupo RC3 no Campeonato de Portugal de Ralis, três vezes vice-campeão Ibérico Clio Trophy, Campeão Nacional de Ralis 2RM, Vice-Campeão Clio Trophy Portugal e, em 2025, triunfou na Taça de Portugal nas duas rodas motrizes.

Rally das Camélias como arranque festivo

Reconhecido como um dos pilotos mais competitivos do panorama nacional, Gil Antunes passou também pelo Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno com um Can-Am. Muito popular pelo seu trato próximo e sociável, o piloto inicia a época rodeado de familiares e amigos, com assistência da Domingos Sport Competição.

“Estou muito entusiasmado por começar o ano na classe rainha dos ralis nacionais. O Rally das Camélias é uma prova especial, ainda mais com a presença de familiares e amigos. O objetivo é lutar pela vitória e o Škoda Fabia Rally2 é uma excelente ajuda para isso”, afirmou Gil Antunes.

Programa especial para 2026

Ao longo de 2026, Antunes pretende prosseguir nos ralis com o seu Dacia Sandero Rally2 Kit, num programa comemorativo dos 20 anos de carreira. A estratégia passa por disputar provas marcantes do seu percurso, revivendo-as com os vários navegadores que o acompanharam, homenageando assim os que contribuíram para os seus títulos regionais e nacionais.

“Nestes 20 anos vivi tudo de forma intensa. Esta modalidade trouxe-me amizades para a vida e permitiu conhecer pessoas extraordinárias de norte a sul do país e além-fronteiras. Celebrar faz todo o sentido: a melhor forma é continuar a divertir-me com quem gosto, que me ajudou a vencer e dando retorno aos patrocinadores que sempre acreditaram em mim”, concluiu o piloto.

Detalhes da prova

O Rally das Camélias decorre a 20 e 21 de fevereiro, com 87 quilómetros cronometrados, incluindo o novo troço de Almargem do Bispo com zona espetáculo junto ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade. A partida oficial é no Palácio Nacional de Mafra e no Casino do Estoril, passando por Sintra, Cascais, Mafra e Torres Vedras.