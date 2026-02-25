Freita volta a receber ralis: Mythic Rally Stage é projeto de recriação histórica

A classificativa da Serra da Freita, no concelho de Arouca, vai inspirar um novo evento evocativo dedicado à história dos ralis em Portugal. Nos dias 24 e 25 de abril, o Arouca Geopark recebe o “Freita – Mythic Rally Stage”, iniciativa promovida pela XRacing e apoiada pelo Município de Arouca, integrada no novo projeto “Mythic Rally Stage”, concebido para recriar classificativas que marcaram diferentes épocas da modalidade.

​

A edição inaugural prevê reunir cerca de 50 viaturas históricas, associadas a várias décadas do desporto automóvel, num formato centrado na memória coletiva e na proximidade com o público, segundo a organização.

​

Programa inclui exposição e tertúlia em Arouca

Sexta-feira, 24 de abril: O primeiro dia contempla a exposição pública das viaturas durante a tarde no centro histórico da vila de Arouca, seguida, à noite, de uma tertúlia dedicada à história da classificativa da Freita.

​

Sábado, 25 de abril: No sábado, o ponto alto do evento passa por três passagens, “em ritmo acelerado”, pela classificativa da Freita, numa versão com cerca de 20 quilómetros, com encerramento previsto para o final da tarde.

​

A chancela desportiva do “Freita – Mythic Rally Stage” ficará a cargo do Targa Clube, entidade com tradição na organização de provas e ligação histórica à Serra da Freita.

​

Troço com presença regular no Rali de Portugal

A escolha da Freita para a estreia do projeto assenta no peso histórico do percurso, que integrou por 17 vezes o Rali de Portugal, nas edições “TAP” e “Vinho do Porto”, e recebeu também várias provas do Campeonato Nacional de Ralis e do Open de Ralis.

​

Arouca Geopark como palco e ativo turístico

O evento decorre no Arouca Geopark, território classificado como Geoparque Mundial da UNESCO desde 2009, com 328 km² e um património geológico inventariado em 41 geossítios, quatro com relevância internacional. ​A presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém, defende que a iniciativa procura “resgatar o misticismo” da classificativa, articulando memória desportiva, valorização territorial e atratividade turística.