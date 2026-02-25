Freita Mythic Rally Stage: O quê? quando, onde, como e porquê…
A classificativa da Freita, em Arouca, volta a estar no centro das atenções nos dias 24 e 25 de abril, com a estreia do “Freita – Mythic Rally Stage”, evento evocativo integrado no projeto “Mythic Rally Stage” e centrado na recriação de um dos troços mais marcantes dos ralis nacionais. Este é o primeiro capítulo de uma experiência pensada para quem vive os ralis com paixão e reconhece na Freita um palco carregado de significado e emoção.
O que é o “Freita – Mythic Rally Stage”?
É um evento evocativo centrado na recriação de uma das classificativas mais emblemáticas do automobilismo nacional, integrado no projeto “Mythic Rally Stage”.
Onde vai decorrer o evento?
No Arouca Geopark, na Serra da Freita, no concelho de Arouca.
Quando se realiza o “Freita – Mythic Rally Stage”?
Nos dias 24 e 25 de abril.
Como é o programa do evento?
O programa do evento divide-se em dois dias, cruzando evocação e convívio. No dia 24 de abril as viaturas estarão em exposição ao público durante a tarde no centro histórico da vila de Arouca e, à noite, realiza-se uma tertúlia dedicada à história da classificativa da Freita.
No sábado, 25 de abril?, o evento atinge o ponto alto com três passagens, em ritmo acelerado, pela classificativa da Freita, numa versão de cerca de 20 km, encerrando por volta das 18h00, “num ambiente de celebração”.
Quem apoia e quem promove o evento?
O evento conta com o apoio do Município de Arouca e é promovido pela XRacing. A parte desportiva do “Freita – Mythic Rally Stage” fica a cargo do Targa Clube, o histórico grémio do Porto com forte tradição no automobilismo nacional e ligação profunda à realização de provas na Serra da Freita.
Qual é o objetivo central do “Freita – Mythic Rally Stage”?
Proporcionar uma experiência diferenciadora, baseada numa abordagem histórica, emocional e patrimonial, privilegiando a memória coletiva e a proximidade com o público. É uma nova plataforma da XRacing concebida para reviver as emoções associadas a classificativas que deixaram marca na história dos ralis, respeitando o seu enquadramento natural e patrimonial.
Quantas viaturas são esperadas na edição inaugural e que tipo de viaturas são?
Está prevista a participação de cerca de 50 viaturas históricas, que marcaram diferentes épocas do desporto automóvel. O que se pretende criar com a diversidade é um ambiente “verdadeiramente especial” ao longo de todo o evento, reforçando o seu carácter evocador.
Porque foi escolhida a Freita para estrear o projeto?
Porque é um troço com forte peso histórico no panorama nacional e internacional, sendo uma escolha que “surge de forma natural”.
Que histórico é destacado sobre a classificativa da Freita no Rali de Portugal?
O troço integrou por 17 vezes o Rali de Portugal, nas edições “TAP” e “Vinho do Porto”.
Que provas nacionais e do Open de Ralis são mencionadas como tendo passado pela Freita?
No Campeonato Nacional de Ralis, são referidas a Volta a Portugal (1974), o Rali do Centro (1975) e o Rali Solverde (1993-2000); no Open de Ralis, o Rali Targa/Serra da Freita (2011 e 2012). O troço da Freita em termos de exigência é descrito como um “verdadeiro barómetro” das capacidades humanas ao nível da condução, navegação, resistência física e da mecânica das máquinas. O seu carácter seletivo, a diversidade de pisos, a elevada exposição às condições atmosféricas e o ambiente singular criado ao longo do percurso.
Como é descrito o conceito do evento para os aficionados?
Como um “museu vivo”, reunindo máquinas de elevado valor histórico num ambiente de proximidade com o público e de evocação das grandes épocas da modalidade.
Que ligação tem o evento ao “Slowly Sideways Europe”?
Na sequência do trabalho desenvolvido no “Slowly Sideways Europe”, este desafio é o ponto de partida para um projeto que visa levar carros emblemáticos mais vezes ao seu habitat natural e aos palcos que os tornaram especiais.
Que potencial adicional é atribuído ao evento para além do desporto automóvel?
É apresentado como um evento com forte potencial de promoção turística e uma oportunidade para valorizar o Arouca Geopark, integrando património natural, memória desportiva e atratividade internacional. O Arouca Geopark é uma área classificada como Geoparque Mundial da UNESCO desde 2009.
P: Que elementos do património natural e cultural são destacados como enquadramento do evento?
R: Os Passadiços do Paiva, a ponte suspensa 516 Arouca, o Mosteiro de Arouca e as serras da Freita e do Montemuro.
