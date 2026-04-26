Freita Mythic Rally Stage devolve a Serra da Freita à memória viva dos ralis
Fotos ZOOM MotorSport
A estreia do Freita Mythic Rally Stage confirmou o potencial do novo projeto evocativo da XRacing, devolvendo a Serra da Freita ao centro do imaginário dos ralis portugueses com forte adesão do público, ambiente celebrativo e um programa repartido entre evocação histórica e ação em estrada. Realizado em Arouca nos dias 24 e 25 de abril, o evento marcou o arranque oficial da plataforma Mythic Rally Stage, criada para recriar classificativas lendárias e devolver-lhes protagonismo junto de adeptos, pilotos e território.
Dois dias entre memória e espetáculo
A primeira edição foi organizada desportivamente pelo Targa Clube e estruturou-se em dois momentos distintos: um arranque mais virado para o convívio e para a memória, seguido de um segundo dia centrado nas passagens pela mítica classificativa da Freita. Na sexta-feira, a exposição das viaturas no centro de Arouca e a tertúlia dedicada à história do troço criaram o primeiro grande ponto de encontro entre público e protagonistas, reforçando a dimensão patrimonial do evento.
A presença de Margarida Belém, presidente da Câmara Municipal de Arouca, na apresentação pública e nas iniciativas associadas ao evento sublinhou o envolvimento institucional do município numa aposta que cruza desporto, identidade local e valorização do território.
Freita voltou a impor respeito
No sábado, o foco passou para a estrada, com três passagens pela classificativa da Freita, numa versão com cerca de 20 quilómetros, permitindo reviver um dos palcos mais marcantes da história dos ralis nacionais. O muito público presente ao longo da serra confirmou o apelo do conceito e reforçou a ideia de que a Freita continua a ocupar um lugar especial na memória coletiva dos adeptos.
Mesmo num contexto evocativo, a estrada não perdeu a sua exigência. Uma saída de estrada de Fernando Peres na segunda passagem obrigou à imposição de ritmo mais lento numa zona do troço durante a derradeira subida, episódio que não comprometeu o balanço global do evento. Pelo contrário, ajudou a recordar que a Freita continua a exigir respeito, mesmo quando o objetivo principal é celebrar a sua história.
Projeto ganha força para continuar
O balanço positivo da estreia reforça a ambição da XRacing em consolidar o Mythic Rally Stage como uma nova plataforma evocativa no panorama nacional. Pedro Ortigão, responsável pelo projeto, já havia apresentado a iniciativa como “o ponto de partida” para um novo ciclo dedicado à recriação de troços lendários, e a resposta registada em Arouca dá agora consistência prática a essa visão.
Com o primeiro capítulo cumprido com sucesso, a Freita reassumiu, ainda que em formato não competitivo, o seu lugar simbólico na história dos ralis em Portugal. Mais do que um reencontro com o passado, esta estreia mostrou que há espaço para transformar património desportivo em experiência viva, partilhada e com perspetiva de continuidade.
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