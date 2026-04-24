Freita – Mythic Rally Stage arranca hoje, sexta-feira

O “Freita – Mythic Rally Stage” prepara-se para reacender a paixão e a emoção na Serra da Freita, trazendo de volta a sua mítica e popular classificativa de ralis. Este evento, com início já na próxima sexta-feira em Arouca e a estender-se até sábado no coração do Arouca Geopark, promete ser um palco para máquinas emblemáticas que marcaram a história dos ralis, revivendo memórias de tempos idos.

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Com um percurso intrinsecamente ligado a algumas das páginas mais marcantes do Rali de Portugal e de inúmeras provas nacionais, a classificativa da Freita granjeou uma reputação ímpar. Era conhecida pela sua exigência técnica, pela diversidade de pisos, pela instabilidade atmosférica e por uma imprevisibilidade constante que, a cada instante, desafiava pilotos e máquinas.

É precisamente essa identidade que o “Freita – Mythic Rally Stage” resgata agora, num formato evocativo que transforma a estrada num autêntico “museu vivo”. Aqui, os carros emblemáticos regressam ao seu habitat natural, permitindo ao público sentir de perto a verdadeira essência dos ralis.

Durante a sexta-feira e o sábado, o evento recria o ambiente vibrante das grandes provas de outrora, proporcionando aos espetadores um contacto privilegiado com as máquinas e alguns dos protagonistas que marcaram distintas gerações dos ralis, tudo num cenário que preserva uma ligação única à memória coletiva dos entusiastas.

Entre os mais emblemáticos carros presentes, destacam-se dois impressionantes Audi Sport Quattro S2 E1, expoentes máximos da era Grupo B — a mais icónica e radical do Campeonato do Mundo de Ralis — que, curiosamente, nunca chegaram a competir na Freita. Após o banimento do Grupo B em 1986 e após um interregno de quatro anos, a classificativa apenas regressaria ao Rali de Portugal no ano seguinte, criando um desencontro histórico que este evento agora vem simbolicamente corrigir, colocando finalmente estas máquinas num dos palcos que melhor representa o espírito dessa geração.

Mas a lista de inscritos contabiliza outros carros de eleição e que carimbaram também o seu passaporte na história dos ralis. Entre eles, destaque para o Subaru Impreza 555 ex-oficial que chegou a ser conduzido pelo malogrado Colin McRae, para o Ford Escort RS 1800 que pertenceu à equipa Diabolique e foi guiado pelo saudoso Joaquim Santos ou para o lendário Lancia Stratos, autêntico ícone dos ralis dos anos 70.

O Ford Escort WRC, um dos expoentes máximos da era dos World Rally Car, é outra das atrações, convivendo com diversas gerações do sempre carismático Porsche 911 (RS, RSR e GT3), que trazem para a estrada um contraste geracional raro, num alinhamento que dificilmente poderia encontrar melhor cenário que a Freita. E porque o evento não se faz apenas de grandes máquinas, até um Trabant RS800, símbolo da era fria e da mobilidade popular, tem presença assegurada e irá atrair atenções.

Ao volante e para abrilhantar o evento, também estarão nomes bem conhecidos do automobilismo nacional, como Fernando Peres, tricampeão nacional de ralis, Vítor Pascoal, tetracampeão nacional de GT, e Nuno Pinto, atual diretor da Aston Martin F1 Driver Academy, entre outros, que, se não com o mesmo palmarés, se apresentarão à partida com igual propensão para animar o evento.

Sem carácter competitivo rígido, o Freita Mythic Rally Stage assume-se como um evento puramente evocativo, ainda que vivido com intensidade, com as viaturas em ação a ritmo elevado e com todas as condições de segurança asseguradas. A coordenação desportiva está a cargo do Targa Clube, entidade com reconhecida tradição no automobilismo nacional e com assinalável ligação histórica à Serra da Freita, aumentando, também por isso, o rigor e autenticidade do evento.

Programa vasto e atrativo

O programa distribui-se por dois dias que combinam evocação, proximidade e espetáculo. Na sexta-feira, 24 de abril, o ambiente começa a ganhar forma com os reconhecimentos ao longo do dia e as verificações administrativas e técnicas (no Parque de Assistência de Ribes, em Arouca) durante a tarde, culminando, a partir das 19h00, com a exposição das viaturas no centro de Arouca (Av. 25 de abril), naquele que é o primeiro grande momento de contacto direto e privilegiado entre público, máquinas e pilotos.

A noite prossegue com a tertúlia “A Classificativa da Freita”, de livre acesso, que, às 21h00, na Biblioteca Municipal de Arouca, vai reavivar a memória da especial, com alguns pilotos de nomeada a contarem as melhores “estórias” e peripécias vividas no troço ao longo dos anos. Tudo isto, antes dos motores se fazerem ouvir na partida simbólica, que animará o centro de Arouca, a partir das 22h30.

No sábado, 25 de abril, a ação passa definitivamente para a estrada. A partida está marcada para as 10h15, em Arouca, dando início a um dia marcado por três emocionantes passagens pelos 22,6 km da classificativa da Freita, às 11h00, 14h30 e 16h30, momentos-chave do “Freita – Mythic Rally Stage”, que prometem devolver à Serra da Freita o som e a emoção de outros tempos, antes da chegada final, prevista para as 17h30, que tem mais uma vez como palco principal o centro de Arouca.

Segundo Pedro Ortigão, responsável da XRacing, este evento nasce da vontade de devolver aos carros históricos os palcos que ajudaram a construir a sua história, criando uma ligação autêntica entre máquinas, território e memória. “’O Freita – Mythic Rally Stage’ representa o início de um projeto que pretende recriar classificativas lendárias, respeitando a sua identidade e devolvendo-lhes vida através dos carros e das pessoas que lhes deram significado”, sublinha.

Por sua vez, Margarida Belém, Presidente da Câmara Municipal de Arouca, assegura que “é com enorme expetativa que aguardamos o ‘Freita – Mythic Rally Stage’, evento desportivo que evoca a etapa mais emocionante e impactante do Rally de Portugal e que tantos amantes dos desportos motorizados trouxe a Arouca, nos anos 70, 80 e 90 – com a etapa da Freita.”“Com esta prova de rali, queremos posicionar Arouca nos eventos desportivos icónicos, aliando cultura, história, memória e salvaguardando os valores naturais e patrimoniais deste território com selo UNESCO”, acrescenta.

O público é convidado a assistir e a viver de perto este ambiente único, respeitando sempre as zonas indicadas e todas as orientações da organização e das autoridades, sendo a segurança uma prioridade absoluta ao longo de todo o percurso.

O “Freita – Mythic Rally Stage” afirma-se, assim, como uma celebração da história dos ralis, onde a emoção, a memória e o território se encontram de forma única. E a contagem decrescente para o seu sucesso já começou…