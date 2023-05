Francisco Teixeira: “Tenho uma paixão especial pelo Rali de Portugal” | AutoSport

Francisco Teixeira regressa ao Vodafone Rally de Portugal, uma prova que, para o piloto, é irresistível: “Tenho na verdade uma paixão especial pelo Rali de Portugal, daí o nosso regresso. Todas as especiais, todo o ambiente de uma prova do WRC é sempre aliciante. Só não faço mais provas por uma questão de disponibilidade, porque para mim os ralis são sempre um entusiasmo. Este é um rali longo, onde iremos tentar ir o mais longe possível, dentro de um limite que impomos a nós próprios, pois eu e o João queremos disfrutar a prova e divertir o mais possível. Fizemos apenas um pequeno teste ao Skoda, um carro fácil de guiar, mas exigente. Estamos confiantes, pois também contamos com o apoio de uma excelente equipa, como é a ARC Sport”, disse Francisco Teixeira.