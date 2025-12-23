Francisco Tavares: O adeus ao ‘Senhor Toyota’ que impulsionou o automobilismo madeirense

O automobilismo nacional, e em particular o da Madeira, veste-se de luto com o falecimento de Francisco Tavares, ocorrido ontem, dia 22 de dezembro. Conhecido carinhosamente como “Chico” pelos que o rodeavam, este antigo diretor da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), piloto e empresário, foi uma figura incontornável na dinamização dos ralis no arquipélago, deixando um legado indelével de paixão, apoio e resiliência.

Uma vida ao serviço dos motores e da região

Francisco Tavares foi muito mais do que um dirigente federativo; a sua ligação ao desporto motorizado foi transversal, fundindo a paixão pela competição com a sua atividade empresarial.

Através da União Comercial, concessionário histórico e representante da Toyota na Madeira, Tavares tornou-se um verdadeiro mecenas para inúmeros talentos locais.

O seu papel foi decisivo na organização do Troféu Yaris, uma competição monomarca que serviu de rampa de lançamento para vários jovens pilotos madeirenses, democratizando o acesso à competição com custos controlados e material competitivo.

Nomes como Alexandre Camacho, João Silva, Isabel Ramos, Vítor Sá, Paulo Oliveira e Jaime Abreu beneficiaram do seu incansável apoio e visão.

Do volante à direção: um campeão e dirigente de referência

A paixão de Francisco Tavares não se limitou ao apoio nos bastidores; também ele vestiu o fato de competição. Iniciou o seu percurso desportivo nos anos 2000, permanecendo fiel à marca Toyota. Ao volante de viaturas da marca, construiu um palmarés respeitável, cujo ponto alto foi a conquista do título de Campeão de Ralis Open da Madeira em 2011, aos comandos de um Toyota Corolla GT.

A sua experiência no terreno e visão estratégica levaram-no a assumir cargos de relevo na estrutura diretiva do desporto automóvel, exercendo funções como Diretor da FPAK, onde defendeu os interesses do desporto regional e nacional. O seu contributo foi oficialmente reconhecido em 2016, quando a Associação Madeirense de Automobilismo e Karting (AMAK) lhe atribuiu o prestigiado Prémio Carreira.

O último troço e um forte legado

Francisco Tavares, que iniciou a sua aventura como piloto aos 50 anos com um espírito alegre e descomplicado, foi um entusiasta que iluminou, com a sua aura única e jovial, o desporto que tanto acarinhou.

A AMAK, em nota de pesar, destacou o papel de Francisco Tavares como uma “figura marcante no desenvolvimento económico da região” e um dos pilares do crescimento do desporto motorizado na ilha. O seu legado perdura em cada piloto que ajudou a colocar na estrada, na robustez do automobilismo madeirense que ajudou a edificar, e na memória de todos os que tiveram o privilégio de o conhecer.

À família enlutada, aos amigos, e à vasta comunidade do desporto automóvel, especialmente, a madeirense, endereçamos as mais sentidas condolências. Até sempre.