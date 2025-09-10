Francisco Fontes e o regresso da Lancia: novas gerações no Portugal Rally Series

O mundo dos ralis em Portugal prepara-se para acolher uma nova promessa, carregada de um legado familiar imponente e com o simbolismo do renascimento de uma marca lendária. Francisco Fontes, o mais jovem piloto da célebre família Fontes, fará a sua estreia no Portugal Rally Series, pilotando o recém-lançado Lancia Ypsilon HF Racing. A Ronda #4, que terá lugar em Sever do Vouga nos dias 13 e 14 de setembro, marcará o início de uma jornada que promete aliar tradição e futuro nas pistas nacionais.

Um nome familiar e um legado a honrar

Apesar de contar com apenas um rali no seu currículo, o nome Francisco Fontes já ressoa no ambiente dos ralis. Filho de José Pedro Fontes, uma figura incontornável do desporto automóvel português, e neto de Rufino Fontes, o jovem piloto inicia a sua carreira em 2025. A união do peso da herança familiar ao regresso de uma marca histórica como a Lancia no automobilismo confere a este projeto uma dimensão especial.

Após uma estreia positiva em Vouzela, Fontes encara o formato Rally Series como crucial para a sua evolução. “É um modelo que atrai mais público, mais acessível, e para um piloto que procura quilómetros é uma oportunidade de testar e ganhar experiência”, afirma. A possibilidade de fazer múltiplas passagens no mesmo troço, por exemplo, permitir-lhe-á “melhorar notas, perceber melhor a que velocidade posso levar as curvas e evoluir para o próximo desafio.”

Dos simuladores aos troços: o caminho de um engenheiro mecânico

A paixão pelo automobilismo sempre esteve presente na vida de Francisco Fontes, mesmo antes de tirar a carta de condução, há apenas sete meses. Os simuladores foram a sua grande escola, uma base sólida para a transição para a competição real. “Tudo o que aplico na condução real veio dos simuladores”, revela, defendendo que “começar na competição virtual pode ser uma porta de entrada para os ralis reais, com pilotos mais preparados.”

Curiosamente, um passo académico foi decisivo para a sua entrada no mundo dos ralis. Recém-matriculado em Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Francisco Fontes confessa que esta decisão foi um ponto de viragem. “A minha entrada nos ralis surgiu depois de tentar a seleção da FPAK Junior Team. Não fui escolhido e percebi que ainda tinha muito a evoluir. Mas isso só me deu mais motivação. Falei com o meu pai e acordámos que, se conseguisse entrar no curso, teria a oportunidade de começar a competir.”

Lancia Ypsilon HF Racing: o símbolo de uma nova era

Além de contar com a experiência de Carlos Magalhães como navegador, o projeto destaca-se pela escolha do carro. A estreia do Lancia Ypsilon HF Racing marca não só o regresso de uma marca icónica, mas também, para Francisco Fontes, um simbolismo particular. “Juntar o nome Fontes, que tem muita história no automobilismo, a uma marca como a Lancia é a oportunidade perfeita para lançar a terceira geração da família”, salienta.

Com histórias como a de Francisco Fontes, o regresso do Lancia Ypsilon HF Racing e a intensa luta nas várias categorias, incluindo o troféu das 2 Rodas Motrizes, o Castrol Rally Series de Sever do Vouga promete ser um evento imperdível. Nos dias 13 e 14 de setembro, a tradição e o futuro dos ralis portugueses encontrar-se-ão nas estradas do Vouga, celebrando um desporto que continua a cativar gerações.

A Lancia, com a sua rica história no Campeonato Mundial de Ralis, é uma das marcas mais vitoriosas de sempre. O seu regresso ao desporto automóvel, mesmo que através de um modelo como o Ypsilon, evoca uma nostalgia e expectativa significativas entre os fãs, antecipando uma possível revitalização do seu legado nas competições modernas.