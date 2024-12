Francisco Custódio vence a terceira edição do FPAK Júnior Team de Ralis 2024

Francisco Custódio, natural de Santa Comba Dão, sagrou-se vencedor da terceira edição do FPAK Júnior Team de Ralis (FJTR) 2024. A vitória foi decidida apenas na quinta e última prova da temporada, o Águeda Rali Travocar, onde o piloto bateu o amarantino Ricardo Rocha por uma diferença de apenas 2 pontos. Ricardo Rocha venceu a última prova, mas a soma dos resultados finais consagrou Francisco Custódio, navegado por Paulo Marques.

A competição, promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), tem como objetivo descobrir e apoiar novos talentos nos ralis portugueses.

Reconhecimento à Equipa

Na hora da consagração, Francisco Custódio destacou o incentivo do “staff” que o acompanhou durante toda a temporada, reconhecendo que o apoio foi fundamental para não desistir nos momentos críticos.

Lembrou ainda o incidente no Rali Vidreiro, onde uma quase desistência foi transformada num resultado que o impulsionou para a liderança do FJTR:

“Há um ano, estreei-me nos ralis e não fazia ideia que hoje estaria a festejar. Surgiu a possibilidade de participar no FPAK Júnior Team e, à partida do Rali de Castelo Branco, nunca acreditaria que seria o vencedor final. Este triunfo é resultado do trabalho conjunto entre mim, o copiloto e toda a restante equipa. Houve ralis melhores do que outros, mas foi o acumular de situações que nos trouxe até aqui como vencedores.”

Emoção e Inspiração

Fã assumido de Armindo Araújo, Francisco recordou a emoção de competir nas mesmas classificativas que o seu ídolo, como nos ralis de Castelo Branco, Água e Vidreiro:

“Nunca imaginei que tal pudesse acontecer…”

Determinação e União da Equipa

O que fez a diferença para vencer o FJTR?

“Creio que foi a união entre piloto, navegador e equipa, além de nunca desistirmos. Em momentos difíceis, houve sempre alguém que me incentivou a continuar até ao fim.”

Custódio exemplificou com o Rali Vidreiro:

“Tive uma saída de estrada na segunda classificativa, logo na sexta-feira, e o meu copiloto insistiu para continuarmos. Concluímos a prova em segundo lugar. Se fosse por mim, talvez tivesse desistido.”

Lições Aprendidas

Qual foi a grande lição desta época?

“Um rali só acaba no fim. O carro tem que chegar ao parque fechado e as contas fazem-se apenas no final. Foram cinco ralis com quatro vencedores diferentes, numa edição muito competitiva. Estou contente por chegar aqui como vencedor.”

Planos para o Futuro

Já pensou no próximo passo?

“Ainda nem acredito que sou o vencedor de 2024. Quero desfrutar do momento e perceber o que a FPAK apoiará para 2025. Vamos trabalhar para um projeto que me faça crescer como piloto.”

Pontos Fortes e Ambições

Qual o seu ponto forte como piloto?

“Não sei dizer. A época foi feita de altos e baixos. Talvez o meu ponto forte seja estar rodeado de pessoas que trabalham pelo mesmo objetivo e nunca me deixam desistir.”

Até onde pretende chegar como piloto de ralis?

“O meu sonho é chegar ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2RM e, um dia, lutar pelo título absoluto. Não tenho ambições internacionais, mas gostaria de ser campeão português.”

Orgulho pela Terra Natal

O que significa levar o nome de Santa Comba Dão nos ralis?

“É um orgulho. Santa Comba Dão não tem muita tradição no automobilismo, mas espero que isso mude a partir de agora. É uma alegria levar a minha terra comigo!”