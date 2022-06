FPAK, Ni Amorim: “termos um rali na capital é estratégico e importante para os ralis em Portugal” | AutoSport

Será já este fim de semana, 17, 18 e 19 de Junho que se irá realizar mais uma edição do Rally de

Lisboa. Penso que termos um rali na capital é estratégico e importante para os ralis em

Portugal e sei que a organização está rodeada de clubes com experiência que certamente

irão ajudar o Clube de Promoção de Karting e Automobilismo a fazer um excelente rali.

O número de inscritos é significativo, contando também com pilotos estrangeiros de

renome e portanto há uma expectativa muito grande em torno do rali.

O que eu desejo enquanto Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting

é que o rali decorra muitíssimo bem, pois é muito importante para o futuro da modalidade.